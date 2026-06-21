El derechista Abelardo de la Espriella se consagró ganador de la jornada electoral de este domingo 21 de junio, después de obtener el 49.66% de los votos cuando se han contabilizado 99.58% de los sufragios de la jornada.

Por otra parte, el candidato oficialista Iván Cepeda se quedó con el 48.69% de las preferencias electorales, según el preconteo de las autoridades electorales colombianas.

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🚨 ÚLTIMA HORA: Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta presidencial en Colombia, según el preconteo. Llega a 12.901.860 votos, frente a 12.646.859 alcanzados por Iván Cepeda, con el 99,45 % de las mesas informadas



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Colombia se une a tendencia regional

De esta forma, Colombia se une a la tendencia regional, dejando atrás a los gobiernos de izquierda para elegir a un político de ultraderecha. De esta forma, se cierra el primer capítulo de la izquierda al frente del país, bajo el mando de Gustavo Petro.

El resultado deberá ser confirmado durante la etapa de los escrutinios, que se trata del procedimiento oficial mediante el cual se revisan y consolidan las actas electorales. Gustavo Petro afirmó que él no reconocería ningún resultado hasta llegada dicha etapa.

De acuerdo con el preconteo, esta sería una de las elecciones más cerradas en la historia de Colombia, pues hubo menos de un punto porcentual de distancia entre los dos candidatos que llegaron a esta segunda vuelta electoral.

Colombia celebró este domingo la segunda vuelta de su elección presidencial, donde más de 41 millones de ciudadanos estuvieron convocados para acudir a las urnas y elegir al presidente del periodo que abarcará de 2026 a 2030.

En esta elección se enfrentaron dos proyectos completamente opuestos: por un lado estaba el candidato oficialista Iván Cepeda, del movimiento Pacto Histórico, y del otro lado se encontraba el virtual ganador de la elección, Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha con un discurso de impulso a la economía y fortalecimiento de la seguridad.

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