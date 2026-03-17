INEGI revela la cifra EXACTA; esto debes ganar para ser clase media o alta en México en 2026

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ponen cifras claras sobre la mesa y revelan cuánto debes ganar para ser de clase media o alta en México en 2026. La información no solo da contexto sobre la desigualdad en el país, también permite a millones de personas compararse con la realidad económica actual.

De acuerdo con las estadísticas, la distribución del ingreso en México sigue siendo desigual: una gran parte de la población se concentra en niveles bajos, mientras que solo un pequeño porcentaje alcanza ingresos considerados altos. Aquí te explicamos en qué rango estás.

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¿Cómo saber si soy de clase media o baja?

Según el estudio “Cuantificando la clase media en México”, basado en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el INEGI revela que la clasificación no depende únicamente del ingreso individual, sino del ingreso total del hogar y el número de integrantes. Sin embargo, hay rangos aproximados que ayudan a ubicarse.

En términos generales, un hogar en México se considera de clase baja cuando sus ingresos son limitados y apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y vivienda.

Por otro lado, la clase media se identifica cuando los ingresos permiten cubrir lo esencial y además acceder a servicios como:

Acceso a Internet en casa

Automóvil propio

Uso de tarjeta de crédito

Acceso a televisión de paga

Posibilidad de pagar educación privada o actividades culturales

Vivienda propia o en proceso de pago

📢 El @INEGI_INFORMA publicó hoy las líneas de pobreza por ingresos correspondientes a febrero de 2026.



⬆️ 🧺 En febrero, el valor de la canasta alimentaria urbana aumentó 6.5% anual y 1.2% respecto al mes anterior.



🔎https://t.co/rEAhy8BhY3 — México, ¿cómo vamos? (@MexicoComoVamos) March 11, 2026

En promedio, los hogares de clase media en México perciben ingresos mensuales que van aproximadamente de los $22,297 a los $48,000 pesos, dependiendo del tamaño del hogar y la zona donde viven.



Clase media en zonas urbanas : alrededor de $23,451 pesos mensuales

: alrededor de $23,451 pesos mensuales Clase media en zonas rurales: aproximadamente $18,569 pesos mensuales

Este segmento es clave, ya que representa una parte importante de la población que sostiene el consumo interno del país. Según el estudio, alrededor del 42% de los hogares en México se identifican como clase media.

¿Cuánto debo ganar para ser de clase alta en México?

Cuando se habla de clase alta, la diferencia es significativa. De acuerdo con el INEGI, los hogares que superan los $77, 975 pesos mensuales ya pueden considerarse dentro de este nivel, aunque los ingresos pueden ser mucho mayores. Por lo tanto, la diferencia entre la clase media y la alta supera los $55,000 pesos.

La clase alta se caracteriza no solo por altos ingresos, sino por una mayor capacidad de ahorro, inversión y acceso a bienes y servicios premium. Sin embargo, este grupo representa un porcentaje reducido de la población mexicana.

Además, las cifras evidencian una brecha importante: mientras unos pocos concentran gran parte de la riqueza, la mayoría de los hogares se mantiene en niveles medios o bajos.

Las cifras del INEGI dejan claro que pertenecer a la clase media o alta en México no es solo cuestión de percepción, sino de números concretos. También muestran que el costo de vida, la inflación y el contexto económico influyen directamente en el poder adquisitivo de las familias.