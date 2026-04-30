En México siguen prevaleciendo las altas temperaturas y de acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda de calor mantendrá ambiente caluroso en gran parte del país debido al debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Frente frío y vaguada en altura provocarán lluvias en algunos estados
El frente frío núm. 48 ingresará y se extenderá sobre el noreste mexicano, interaccionará con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura ocasionará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en:
- Sonora (norte y noreste)
- Chihuahua (norte)
- Coahuila (norte)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Chiapas
- Baja California
- Baja California Sur
- Oaxaca
Onda de calor provocará temperaturas de hasta 45 grados
La onda de calor seguirá azotando gran parte del país y hoy se tienen previstas temperaturas mayores de 45 grados en Guerrero.
El termómetro marcará de entre 40 a 45 grados en:
- Sonora (sur)
- Durango (oeste)
- Sinaloa (norte y centro)
- Chihuahua (suroeste)
- Coahuila (suroeste)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (centro, oeste y suroeste)
- San Luis Potosí (centro)
- Jalisco (sur y suroeste)
- Michoacán (oeste y suroeste)
- Oaxaca (sureste y este)
- Chiapas (oeste)
- Morelos (sur)
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Veracruz (centro y sur)
- Campeche (norte)
- Yucatán (oeste)
- Quintana Roo (oeste)
Habrá temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco y de 30 a 35 grados en Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.