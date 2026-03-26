Ya es oficial: Metrorrey modificará sus horarios para el festival Pa’l Norte 2026

El transporte en Monterrey operará bajo un esquema especial este fin de semana. Metrorrey extiende su horario de servicio por el festival Pa'l Norte 2026, facilitando el retorno de los asistentes durante la madrugada.

La medida contempla una ampliación de servicio hasta las 3:00 am los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo. La decisión busca mitigar la saturación de calles aledañas al Parque Fundidora y ofrecer una alternativa económica al público asistente frente a las tarifas dinámicas de aplicaciones como Uber, Cabify u otras de movilidad privada.

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¿Cuál es el horario especial de Metrorrey para el festival Pa'l Norte 2026?

Metrorrey confirmó que la extensión nocturna se enfocará en las terminales con mayor proximidad al Parque Fundidora, donde se realizará el festival Pa'l Norte 2026 desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 29. Esto permite que el flujo de miles de usuarios se canalice de forma ordenada hacia las líneas de conexión de la red estatal.

Las estaciones habilitadas para el ingreso de pasajeros son:

Y Griega: Ubicada estratégicamente para los asistentes que abandonan el recinto por el acceso oriente.

Ubicada estratégicamente para los asistentes que abandonan el recinto por el acceso oriente. Fundidora: Terminal principal para la evacuación masiva del festival hacia diferentes puntos de la ciudad.

El Costo del viaje es de 10 pesos al igual que en cualquier otro momento del día y se puede abonar mediante la tarjeta Me Muevo, la aplicación Urbani o efectivo en máquinas de recarga automática.

La demanda adicional de transporte genera tiempos de espera inusuales tras el cierre de los escenarios principales. Se recomienda realizar la recarga de saldo anticipadamente para agilizar el acceso a los andenes y seguir estrictamente las indicaciones del personal de seguridad apostado en las estaciones críticas.

El operativo especial de Metrorrey concluirá formalmente al término de la jornada del domingo 29 de marzo.

Artistas y horarios por escenario en el Pa'l Norte 2026

La logística de traslados debe planificarse conforme a las presentaciones estelares del evento. El festival arranca actividades a las 14:20 horas y concluye cerca de las 03:00 am, coincidiendo con el cierre de las estaciones de Metrorrey.

Viernes 27 de marzo (Lineup principal):

Tyler, The Creator: Cierre en Tecate Light a las 00:00 horas.

Cierre en Tecate Light a las 00:00 horas. Interpol: 22:00 - 23:05 horas en Tecate Light.

22:00 - 23:05 horas en Tecate Light. Deftones: 22:50 horas en Tecate Original.

22:50 horas en Tecate Original. Maldita Vecindad: 22:20 - 23:30 horas en Fusión Telcel.

Sábado 28 de marzo (Lineup principal):

Guns N' Roses: 23:25 horas en Tecate Light.

23:25 horas en Tecate Light. Kygo: 21:25 - 22:35 horas en Tecate Light.

21:25 - 22:35 horas en Tecate Light. Simple Plan: 18:55 - 20:00 horas en Tecate Original.

18:55 - 20:00 horas en Tecate Original. Cypress Hill: 22:00 - 23:00 horas en Fusión Telcel.

Domingo 29 de marzo (Lineup principal):

The Killers: 23:00 horas en Tecate Light.

23:00 horas en Tecate Light. The Lumineers: 21:35 - 22:40 horas en Tecate Original.

21:35 - 22:40 horas en Tecate Original. Zoé: 20:55 - 22:05 horas en Tecate Light.

20:55 - 22:05 horas en Tecate Light. Panteón Rococó: 23:20 horas en Tecate Original.

Una de las tradiciones más esperadas del festival se mantiene vigente en el escenario Sorpresa Viva, ubicado estratégicamente a un costado del Tecate Light. Durante los tres días del evento, los organizadores prevén picos de afluencia masiva en los horarios de estas presentaciones especiales, las cuales se realizan en intervalos cortos de entre 12 y 15 minutos.

Horarios confirmados para los actos sorpresa:

Viernes 27 de marzo: Primer bloque de 19:25 a 19:40 horas; segundo bloque de 21:15 a 21:30 horas.

Primer bloque de 19:25 a 19:40 horas; segundo bloque de 21:15 a 21:30 horas. Sábado 28 de marzo: Primer bloque de 18:50 a 19:05 horas; segundo bloque de 20:45 a 21:00 horas.

Primer bloque de 18:50 a 19:05 horas; segundo bloque de 20:45 a 21:00 horas. Domingo 29 de marzo: Primer bloque de 20:00 a 20:12 horas; segundo bloque de 22:05 a 22:21 horas.