Estudiantes de un estado de la República cuentan con un megapuente confirmado por la autoridad educativa. El periodo de descanso en la entidad tiene un ajuste especial debido a cuestiones culturales y de tradición.

Debido a esta situación, se suspenden las clases el lunes 4 de mayo de 2026. ¿En dónde y por qué?

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué en Aguascalientes se suspenden actividades escolares?

La Feria Nacional de San Marcos, celebrada anualmente entre abril y mayo en Aguascalientes, es la fiesta más importante y antigua de México, con casi 200 años de tradición. Ofrece más de 1,500 eventos, incluyendo conciertos en el Palenque y Foro de las Estrellas, corridas de toros, exposiciones ganaderas y culturales en un área de 90 hectáreas, atrayendo a millones de visitantes.

Actualmente se realiza desde el 18 de abril hasta el 10 de mayo de 2026.

Para que las infancias y juventudes puedan disfrutar de este evento, se recorren las vacaciones de Semana Santa, diferenciándose del resto del país.

Las vacaciones en Aguascalientes se programaron del lunes 20 de abril al lunes 4 de mayo de 2026, regresando a clases el martes 5 de mayo.

Recordemos que el 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla, por lo que es un día conmemorativo y de reflexión.

¿Qué otros días de mayo no hay clases en Aguascalientes?

Una vez que concluyen los festejos, el calendario escolar de esta entidad se alinea con el establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Es decir, el próximo día que alumnas y alumnos no tienen clases es el viernes 29 de mayo por Consejo Técnico Escolar (CTE).

El ciclo escolar concluye el miércoles 15 de julio, dando inicio a las vacaciones de verano.

Puente escolar en Coahuila

Además de los aguascalentenses, ciertos alumnos de Coahuila no tendrán clases el lunes 4 de mayo.

Esta disposición aplica exclusivamente para el personal sindicalizado de las secciones 5, 35 y 38 del SNTE.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.