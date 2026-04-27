Activan la Alerta Amber para dar con el paradero de dos menores de edad que desaparecieron en la CDMX a inicios de marzo

Activan la Alerta Amber para dar con el paradero de dos menores de edad que desaparecieron en la CDMX a inicios de marzo | Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber por Dereck Yadiel Salgado Hernández (8) y Luna Sofía Maldonado Salgado (3 años), quienes fueron vistos por última vez el 6 de marzo en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a sus fichas de búsqueda, ambos menores de edad estaban acompañados de Xenia Nayeli Salgado Hernández, de 25 años, la última vez que se tuvo contacto con ellos, de acuerdo a la denuncia que se presentó el pasado 25 de abril.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Dereck Yadiel Salgado Hernández, de 8 años, visto por última vez el pasado 6 de marzo, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/yOl25993sJ — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) April 26, 2026

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Ficha de búsqueda de Dereck Yadiel Salgado Hernández

Se trata de un niño de ocho años con cuatro meses, con una estatura de 1.2 metros, así como complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio y negro, además de ojos café oscuro grandes.

La última vez que se le vio llevaba una playera blanca con logotipo de capibara, pantalón de mezclilla azul, sudadera negra con un astronauta y tenis de color beige con negro; asimismo, cargaba con dos mariconeras: una azul y otra verde fosforescente.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Luna Sofia Maldonado Salgado, de 3 años, vista por última vez el pasado 6 de marzo, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/y5OnZch12k — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) April 26, 2026

Ficha de búsqueda de Luna Sofía Maldonado Salgado

Se trata de una niña de tres años recién cumplidos, con una estatura de 0.95 metros con tez morena clara, cabello castaño oscuro semiondulado, así como ojos café oscuro grandes.

La ropa que vestía era una sudadera y pants rosa con corazones plateados en juego, pañales de flores y tenis rosas con blanco; como señas particulares tiene una cicatriz en la frente, así como otra arriba del lado superior, ambas por un presunto rasguño.

Ella es la acompañante con la que fueron vistos por última vez los menores

Finalmente, como se mencionó, ambos iban acompañados de Xenia Nayeli, la cual es descrita por las autoridades como una joven de 25 años y que tiene, como seña particular, una cicatriz de cirugía en el tobillo derecho.

Así puedes comunicarte con las autoridades si tienes alguna información

En caso de que tengas algún dato para dar con el paradero de los menores de edad, te puedes comunicar a los siguientes números:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

También puedes acudir directamente a las oficinas de la Fiscalía capitalina en Dr. Río de la Loza 114, esquina Dr. Vértiz, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, CDMX.

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