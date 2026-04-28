Capufe y Guardia Nacional alertan de bloqueos en carreteras hoy martes 28 de abril.

Capufe y Guardia Nacional alertan de bloqueos en carreteras hoy martes 28 de abril. | @GN_Carreteras | X

Carreteras de diversos estados del país y puntos clave de la movilidad reportan bloqueos hoy martes 28 de abril, alertó Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN).

Luego de la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de “El Mencho”, se registró la quema de vehículos en carreteras y algunos negocios, ayer lunes 27 de abril.

🚨#AlertaADN



Reportan quema de negocios en Tecuala y Ahuacatlán, en Nayarit, tras la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” pic.twitter.com/SbbTUPGmRC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 27, 2026

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy martes?

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registra carga vehicular en la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Puebla, sin que se reporte algún accidente. Capufe pidió a conductores manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Puebla, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 28, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 81, dirección Isla.

Después de varias horas de labores por parte de servicios de emergencia, se restableció la circulación de manera parcial tras un choque.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 81, dirección Isla. Se restablece la circulación con reducción de carriles, el personal continúa laborando en la atención del accidente (choque por alcance).



En la zona se registra carga vehicular y #neblina.… — CAPUFE (@CAPUFE) April 28, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 96, dirección Cuernavaca, sin que se reporte algún accidente.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 28, 2026

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