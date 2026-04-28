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/México/Nota

¡Paso limitado! Carga vehicular y bloqueos en carreteras hoy 28 de abril

Se registran cierres carreteros en diversas parte del país por bloqueos; tras la detención de “El Jardinero” se reportaron vehículos quemados.

Capufe y Guardia Nacional alertan de bloqueos en carreteras hoy martes 28 de abril. | @GN_Carreteras | X

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Carreteras de diversos estados del país y puntos clave de la movilidad reportan bloqueos hoy martes 28 de abril, alertó Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN).

Luego de la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de “El Mencho”, se registró la quema de vehículos en carreteras y algunos negocios, ayer lunes 27 de abril.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy martes?

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registra carga vehicular en la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Puebla, sin que se reporte algún accidente. Capufe pidió a conductores manejar con precaución.

Autopista La Tinaja-Isla

Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 81, dirección Isla.

Después de varias horas de labores por parte de servicios de emergencia, se restableció la circulación de manera parcial tras un choque.

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 96, dirección Cuernavaca, sin que se reporte algún accidente.

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