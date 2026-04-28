Carreteras de diversos estados del país y puntos clave de la movilidad reportan bloqueos hoy martes 28 de abril, alertó Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN).
Luego de la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de “El Mencho”, se registró la quema de vehículos en carreteras y algunos negocios, ayer lunes 27 de abril.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy martes?
Autopista Puebla-Acatzingo
Se registra carga vehicular en la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Puebla, sin que se reporte algún accidente. Capufe pidió a conductores manejar con precaución.
Autopista La Tinaja-Isla
Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 81, dirección Isla.
Después de varias horas de labores por parte de servicios de emergencia, se restableció la circulación de manera parcial tras un choque.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Se registra carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 96, dirección Cuernavaca, sin que se reporte algún accidente.
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