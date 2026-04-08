“No perdí la fe”, en video el rescate con vida del tercer minero atrapado en la mina Minerales de Sinaloa

Luego de que se diera a conocer que el minero Francisco Zapata Nájera había sido localizado al interior de la mina Minerales de Sinaloa, el Ejército Mexicano dio a conocer que este miércoles 8 de abril se logró el rescate de la víctima del derrumbe que ocurrió el pasado 25 de marzo de este mismo año.

Fue a través de un comunicado difundido en las diferentes plataformas oficiales, que se confirmó que las acciones se lograron tras los trabajos realizados por buzos de rescate del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército de nuestro país.

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Rescatan a Francisco Zapata, uno de los mineros atrapados en Sinaloa

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado de las autoridades de nuestro país, el rescate del minero Francisco Zapata se logró luego de que el pasado 7 de abril, se ubicara al afectado en punto de las 13:55 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Se señaló que después de realizar las inmersiones para reconocer el área afectada y proporcionar alimentación, agua y oxígeno a la víctima, se logró extraer al minero hacia la entrada de la mina Minerales de Sinaloa ubicada en el municipio de El Rosario.

Así fue el rescate de Francisco Zapata de la mina de Santa Fe, en Sinaloa



Llevaba 13 días atrapado tras el derrumbe



“No perdí la fe”, dijo tras ser encontrado pic.twitter.com/4lfTizFnYL — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 9, 2026

Trasladan a un hospital al minero rescatado

Luego de que se diera a conocer que se logró ubicar al tercer minero con vida en la zona de El Rosario, se comunicó que el minero afectado fue trasladado a un hospital para continuar con su valoración y atención médica tras estar más de 300 horas bajo tierra.

Se informó que fueron integrantes de la Fuerza en Situación de Alerta (FUSA), que se realizó el traslado del minero vía helicóptero hacia las instalaciones del Hospital General de Mazatlán.

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