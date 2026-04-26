Medios locales aseguran que los jóvenes pudieron salir en busca de un empleo y ya no volvieron

Medios locales aseguran que los jóvenes pudieron salir en busca de un empleo y ya no volvieron | Fiscalía de Baja California

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California activó una Alerta Amber para localizar a tres adolescentes que se extraviaron en el municipio de Tecate; fueron vistos por última vez el 20 de abril en la colonia Morelos.

Se trata de Jeremy Alexander Robinson Cañedo (15 años), Brian Samuel Jiménez Hernández (16) y Edgar Jovani Pelayo Ceniceros (16), quienes siguen sin ser localizados.

Autoridades, familiares y colectivos de búsqueda intensifican la búsqueda de la jóvenes, al considerar que por su edad y circunstancias del caso, podrían encontrarse en una situación de riesgo.

Alerta Amber Fiscalía de Baja California busca a tres jóvenes que desaparecieron el 20 de abril (Fiscalía de Baja California)

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Características y ficha de búsqueda de los jóvenes en Baja California

Estas son las características de los jóvenes que desaparecieron en el municipio de Tecate:

Jeremy Alexander Robinson Cañedo : mide 1.68 metros, complexión regular, tez blanca, cabello castaño lacio y ojos café oscuro; tiene una c icatriz visible en la nariz .

: mide 1.68 metros, complexión regular, tez blanca, cabello castaño lacio y ojos café oscuro; tiene una c . Brian Samuel Jiménez Hernández : mide 1.65 metros, complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio y ojos café oscuro; tiene un tatuaje con figuras de huesos en la mano derecha .

: mide 1.65 metros, complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio y ojos café oscuro; . Edgar Jovani Pelayo Ceniceros: mide 1.70 metros, complexión delgada, tez blanca y cabello rizado oscuro; utiliza brackets dentales.

Medios locales reportan que salieron en búsqueda de trabajo

Las autoridades no han dado más información del caso; sin embargo, medios locales señala que los tres muchachos tenían intensión de viajar a Tijuana tras recibir una supuesta oferta de trabajo; pese a que no hay confirmación de la teoría, hasta el momento, la Alerta Amber sigue activa.

Asimismo, el colectivo Madres, hasta encontrarte, Tecate negó que los jóvenes hubieran sido encontrados y aseguró que la noticia que circulaba es falsa.

¿Dónde reportar información sobre niños o adolescentes desaparecidos en México?

Para éste u otros casos, la Fiscalía de Baja California habilitó varías líneas de contacto para recibir reportes, por lo que en caso de tener información se puede comunicar al 911 o al 089 (este número es para denuncias anónimas).

Además, en el ámbito local se pude llamar (664) 181 2071 y al (646) 152 2500, extensión 2560; así como el correo electrónico xochitlan.ver@fgebc.gob.mx.

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