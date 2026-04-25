23 de julio: Día Mundial de las Ballenas y los Delfines | Pexels

Una organización llamada Veeleaf captó a 9 delfines en los estanques del parque Ventura de Cancún debido a que vivían en malas condiciones,pero esta situación solo destapó la realidad detrás de la protección animal en México.

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Santuarios y la protección animal en México

El especialista Rodrigo Navarro de Comunicar para Conservar señaló que en muchos casos la protección animal se basa en la molestia visual y no en la ecología real y en México no existe un recinto para delfines debido a que el costo de manutención de este ejemplar es de alrededor de un millón de pesos al año.

Por su parte, el médico veterinario Roberto Sánchez indicó que aunque se aprobaron leyes para la protección animal los santuarios siguen sin existir y muchos animales terminan muriendo. Destacó que en Quintana Roo hay casi 200 animales bajo cuidado humano y esto requiere una inversión de 200 millones de pesos anuales.

¿Delfines en santuarios o vida silvestre?

De acuerdo con los especialistas, el cloro y ácido muariático son sustancias que irritan la piel de los delfines, por ello, en muchas ocasiones los estanques no lucen con agua cristalina y esto no representa que estén descuidados. De hecho, en vida silvestre mueren alrededor de 500 mil mamíferos marinos al año debido a la contaminación, plásticos y golpes de embarcaciones.

Mientras que los delfines que se encuentran bajo el cuidado humano llegan a vivir hasta 35 años, es decir casi el doble de lo que viven en libertad.

A pesar de que muchos activistas y ambientalistas piden la liberación de los delfines de Ventura Park, en muchas ocasiones esta situación podría resultar contraproducente debido a que estos animales han estado bajo el cuidado humano y ya no podrían sobrevivir en su hábitat natural. Así que sin santuarios y sin presupuesto, el destino de estas especies es desolador.

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