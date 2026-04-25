Accidentes vehiculares hoy en México | Iván Aldama | adn Noticias

Si vas a salir a carretera o vas a pasear por la CDMX hoy es importante que tomes en cuenta que hay cortes a la circulación debido a que se han registrado algunos accidentes y aquí te decimos en donde para que en caso de ser necesario busques alternativas viales.

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Choques en CDMX hoy

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se tiene reporte de accidentes en:

Eje 1 Norte y Enrique Farman en la colonia Aviación Civil, alcaldía Venustiano Carranza.

Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de Julián de los Reyes en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.

Circuito Interior y Avenida Oceanía, colonia Aquiles Serdán en la alcaldía Venustiano Carranza.

Calzada de Tlalpan y Corola, colonia El Reoj, alcaldía Coyoacán.

Circuito Interior y José Antonio Álzate en la colonia Santa Maria la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc.

Calzada Manuel Villalongín y Circuito Interior (Melchor Ocampo) en la alcaldía Cuauhtémoc.

Viaducto Miguel Alemán al Poniente a la altura de Avenida Revolución, colonia Escandón I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Circuito Interior a la altura de Eligio Ancona en la alcaldía Cuauhtémoc.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que hay cierres en:

Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), liómetro 10, dirección San Luis Potosí.

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, en el kilómetro244, dirección Cd. Mendoza.

Libramiento Poniente Acapulco, en el kilómetro 5, dirección Bajos del Ejido.

Autopista México- Querétaro en el kilómetro 80 con dirección a CDMX.

Autopista Córdoba - Veracruz, en el kilómetro 18, dirección Córdoba.

Autopista Córdoba - Veracruz, en el kilómetro 68, dirección Veracruz.

Autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 27 don dirección a CDMX.

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, en el kilómetro244, dirección Cd. Mendoza.

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