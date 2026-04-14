Delfín “El Pechocho” en riesgo por planta de amoniaco en Topolobampo

En redes sociales, Ericka Adylen PG denunció que el proyecto industrial podría afectar al delfín “El Pechocho”, un ejemplar de delfín nariz de botella que habita la bahía y se ha convertido en uno de los principales símbolos turísticos.
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La oferta de trabajo del Metro CDMX ofrece un sueldo fijo más una caja de ahorro con porcentaje de salario; así puedes aplicar a la vacante en 2026.
De acuerdo con la NOM-081-SEMARNAT-1994, el límite de decibeles en zonas habitacionales es de máximo 50 en horario nocturno.
El Congreso de Querétaro analiza una reforma que modificaría las reglas de los estacionamientos en plazas comerciales y beneficiaría a miles de usuarios sin costo adicional.
Azteca Noticias pudo constatar en primera mano el deterioro del Hospital IMSS - Bienestar de Nogales, el cual no cuenta con medicamentos suficientes.
El Museo de Paleontología de Guadalajara recibirá a productores nacionales y expertos en suculentas para un fin de semana dedicado a las especies del desierto.