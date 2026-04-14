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/México/Nota

Delfín “El Pechocho” en riesgo por planta de amoniaco en Topolobampo

Una ciudadana advirtió sobre posibles riesgos ambientales por una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira.

delfines-nariz-de-botella.jpg | Getty Images

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En redes sociales, Ericka Adylen PG denunció que el proyecto industrial podría afectar al delfín “El Pechocho”, un ejemplar de delfín nariz de botella que habita la bahía y se ha convertido en uno de los principales símbolos turísticos.

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