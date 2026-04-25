Es oficial: lanzan iniciativa en Puebla para frenar ofertas de empleo falsas que ponen en peligro a jóvenes del estado

La diputada Araceli Celestino Rosas presentó ante el Congreso del Estado de Puebla una iniciativa de ley para endurecer la vigilancia sobre vacantes laborales fraudulentas que afectan principalmente a mujeres y jóvenes.

Esta reforma busca establecer mecanismos de supervisión y sistemas de alerta temprana en los procesos de colocación laboral en la entidad. La propuesta responde a los recientes casos de redes delictivas que utilizan ofertas de trabajo ficticias para captar a víctimas vulnerables con necesidades.

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¿Cómo funcionará la nueva alerta contra fraudes laborales en Puebla?

La iniciativa de la diputada Araceli Celestino plantea una reestructuración en la forma en que las agencias de colocación y portales de empleo operan bajo la jurisdicción estatal.

Estas son las acciones preventivas que propone el proyecto de ley:

Supervisión rigurosa: Obligación de validar la existencia legal de las empresas que publiquen vacantes en plataformas estatales.

Obligación de validar la existencia legal de las empresas que publiquen vacantes en plataformas estatales. Sistema de alerta temprana: Emisión de avisos inmediatos a los buscadores de empleo sobre patrones sospechosos en ofertas de reclutamiento.

Emisión de avisos inmediatos a los buscadores de empleo sobre patrones sospechosos en ofertas de reclutamiento. Protección de datos: Fortalecimiento de la privacidad de los jóvenes y mujeres para evitar que su información sea utilizada por redes de trata o extorsión.

¿Qué es la Casa Rosa y qué servicios ofrecerá en Puebla?

Como parte de las acciones de gestión social y protección a la mujer en Puebla, la legisladora confirmó la apertura de un centro de atención integral especializado, que se llamará la Casa Rosa, estará ubicado en Tehuacán y brindará apoyo a quienes más lo necesitan

Fecha de inauguración: 25 de abril de 2026 .

25 de abril de . Servicios gratuitos: Acompañamiento psicológico, asesoría legal y atención médica básica.

Acompañamiento psicológico, asesoría legal y atención médica básica. Objetivo: Brindar un refugio y centro de asesoría para víctimas de violencia o discriminación laboral.

👩🏻 La diputada @AraCelestinoR informó sobre las iniciativas y acciones impulsadas para mejorar la calidad de vida de las familias poblanas, con énfasis en la protección de personas migrantes y jóvenes 🌎#LXIILegislaturahttps://t.co/QE26IoST1Y — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) April 21, 2026

¿Cuáles son los nuevos derechos para personas migrantes en Puebla?

La propuesta legislativa en Puebla también incluye una reforma integral para reconocer la aportación económica de los poblanos en el exterior y garantizar su seguridad jurídica.

Ejes de la reforma migratoria:

Acceso a la justicia: Garantizar que las personas migrantes cuenten con defensoría pública y procesos legales claros. Reconocimiento económico: Establecer mecanismos para valorar las remesas y la inversión de los connacionales en el desarrollo estatal. Protección a jóvenes migrantes: Acciones específicas para menores y adultos jóvenes en contexto de movilidad, atendiendo sus necesidades particulares de educación y salud.

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