Pasos y requisitos para sacar la licencia permanente gratis en San Luis Potosí este 2026

La Secretaría de Finanzas del estado de San Luis Potosí mantuvo nuevamente el trámite gratuito en la licencia de conducir permanente en este 2026, pues a través de un comunicado oficial emitido en su plataforma, se confirmó que el proceso se mantendrá sin costo para particulares.

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades potosinas, el trámite se realiza de manera presencial en las oficinas recaudadoras para automovilistas, choferes de servicio particular, así como para conductores de motocicletas.

¿Es gratis la licencia permanente en San Luis Potosí?

La respuesta rápida para la pregunta es sí, pues de acuerdo con las autoridades potosinas, la licencia permanente se puede tramitar de manera gratuita siempre y cuando sea la primera vez que se realiza el proceso correspondiente.

Es decir, las únicas personas que pueden tramitar la licencia permanente en San Luis Potosí son aquellas que vayan a tramitar su documento oficial por primera vez, esto siempre y cuando se cumplan con los requisitos de documentación y conocimientos detrás del volante.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en San Luis Potosí

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del estado, para poder tramitar la licencia permanente de San Luis Potosí las y los conductores deben considerar complir con los siguientes requisitos:

Original y copia de identificación oficial vigente del estado

Original y copia de 2 comprobantes de domicilio en el Estado; uno con antigüedad de 1 año y otro con antigüedad de 3 meses

Es importante mencionar que este trámite es única y exclusivamente para aquellas personas que acrediten ser residentes de San Luis Potosí.

Trámites gratuitos en San Luis Potosí en febrero de 2026

Más allá de la licencia permanente gratis en San Luis Potosí, es importante mencionar que a lo largo de febrero de este año, las autoridades locales están dando descuentos de hasta el 100% en trámites vehiculares y demás.

