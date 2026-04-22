De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 22 de abril la mayor parte del territorio nacional sufrirá un clima bastante extremo, desde lluvias fuertes hasta un calor insoportable.
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Los canales de baja presión azotarán la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país. Además, el ingreso de humedad al océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, crearán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.
Asimismo, el nuevo frente frío que entrará por el noreste de México, originará vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- El noreste de Durango
- Centro y sur de Sinaloa
- Norte de Nayarit
- Oeste y sur de Jalisco
- Este de Colima
- Sur y suroeste de Michoacán
- Noroeste y sur de Guerrero
- Sur de Morelos
- Sur de Oaxaca
¿Cómo estará el clima en Guanajuato?
La dependencia informó que en Guanajuato se esperarán lluvias aisladas y vientos con rachas de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Además se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C.
¿En qué estados lloverá hoy miércoles 22 de abril?
Las lluvias más fuertes se registraran en:
- El suroeste de Edomex
- Sur de Morelos
- Sur y suroeste de Puebla
- Norte, centro y este de Guerrero
- Centro y oeste de Oaxaca
- Centro y sur Chiapas
Le siguen intervalos en estados como:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Hidalgo
- Tlaxcala
- CDMX
- Querétaro
- Michoacán
Las autoridades advirtieron que las lluvias en estos estados podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y aumentar el nivel de agua en ríos, arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
También pidieron tomar precauciones con las rachas de viento ya que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
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