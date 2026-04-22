Habitantes de Poza Rica, Veracruz, afectados por mal drenaje en plena temporada de lluvias.

Habitantes de Poza Rica, Veracruz, afectados por mal drenaje en plena temporada de lluvias. | Getty Images

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 22 de abril la mayor parte del territorio nacional sufrirá un clima bastante extremo, desde lluvias fuertes hasta un calor insoportable.

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Los canales de baja presión azotarán la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste del país. Además, el ingreso de humedad al océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, crearán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

Asimismo, el nuevo frente frío que entrará por el noreste de México, originará vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

El noreste de Durango

Centro y sur de Sinaloa

Norte de Nayarit

Oeste y sur de Jalisco

Este de Colima

Sur y suroeste de Michoacán

Noroeste y sur de Guerrero

Sur de Morelos

Sur de Oaxaca

¿Cómo estará el clima en Guanajuato?

La dependencia informó que en Guanajuato se esperarán lluvias aisladas y vientos con rachas de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Además se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

¿En qué estados lloverá hoy miércoles 22 de abril?

Las lluvias más fuertes se registraran en:

El suroeste de Edomex

Sur de Morelos

Sur y suroeste de Puebla

Norte, centro y este de Guerrero

Centro y oeste de Oaxaca

Centro y sur Chiapas

Le siguen intervalos en estados como:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Hidalgo

Tlaxcala

CDMX

Querétaro

Michoacán

Las autoridades advirtieron que las lluvias en estos estados podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y aumentar el nivel de agua en ríos, arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

También pidieron tomar precauciones con las rachas de viento ya que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.