Casi se acaba la semana, pero no el caos vehicular en las carreteras a consecuencia de bloqueos y accidentes. Es por ello que te decimos cuáles son las más afectadas hoy jueves para que tomes tus precauciones.
En las vialidades más afectadas ya se encuentra personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional, así que toma nota y evita las zonas.
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¿En qué carreteras hay bloqueos?
Autopista México-Querétaro
Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura de la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), sin que se reporten incidentes.
Autopista Puebla-Acatzingo
La autopista Puebla-Acatzingo es otra que presenta carga vehicular, de acuerdo con Capufe. Hasta el momento no hay incidentes, pero sí hay largas filas en dirección a Amozoc.
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Los conductores deben estar muy atentos y tener mucho cuidado al circular sobre la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza por presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata.
Carretera Pachuca-Tuxpan
Guardia Nacional alerta del cierre parcial a la circulación tras un accidente cerca del kilómetro 199+000 de la carretera Pachuca-Tuxpan, en Veracruz.
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