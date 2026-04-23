Carreteras registran hoy caos vehicular debido a bloqueos y accidentes; México-Querétaro es de las más afectadas.

Carreteras registran hoy caos vehicular debido a bloqueos y accidentes; México-Querétaro es de las más afectadas. | @GN_Carreteras | X

Casi se acaba la semana, pero no el caos vehicular en las carreteras a consecuencia de bloqueos y accidentes. Es por ello que te decimos cuáles son las más afectadas hoy jueves para que tomes tus precauciones.

En las vialidades más afectadas ya se encuentra personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional, así que toma nota y evita las zonas.

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¿En qué carreteras hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura de la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), sin que se reporten incidentes.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en dirección CDMX, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 23, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

La autopista Puebla-Acatzingo es otra que presenta carga vehicular, de acuerdo con Capufe. Hasta el momento no hay incidentes, pero sí hay largas filas en dirección a Amozoc.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 23, 2026

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Los conductores deben estar muy atentos y tener mucho cuidado al circular sobre la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza por presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata.

🌧️ 🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️ 🌩️

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, registra #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 23, 2026

Carretera Pachuca-Tuxpan

Guardia Nacional alerta del cierre parcial a la circulación tras un accidente cerca del kilómetro 199+000 de la carretera Pachuca-Tuxpan, en Veracruz.

#TomePrecaución en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 199+000 de la carretera Pachuca Tuxpan . Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 23, 2026

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