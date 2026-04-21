La autopista México-Puebla registra cierre parcial tras un accidente en el kilómetro 77; Capufe alerta de carreteras con bloqueos hoy martes.

La autopista México-Puebla registra cierre parcial tras un accidente en el kilómetro 77; Capufe alerta de carreteras con bloqueos hoy martes. | @GN_Carreteras | X

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional alertan a los conductores de bloqueos por parte de manifestantes y accidentes que paralizan la circulación en carreteras hoy martes 21 de abril.

Servicios de emergencia ya se encuentran en puntos clave de la movilización diaria, para atender los accidentes y a la vez desviar la circulación. Así que toma nota de las afectaciones.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, en dirección a Querétaro, a la altura del kilómetro 56, cerca de la salida al poblado de Jorobas.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 56, dirección Querétaro. Carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 21, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

¡Atención conductores! Hay cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Acapulco, a la altura del kilómetro 220 por la falla mecánica de una camioneta.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 220, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de incidente (camioneta con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 21, 2026

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial en la circulación de la autopista México-Puebla, en el kilómetro 78, luego de un choque entre tractocamiones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoPuebla, km 78, dirección Puebla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 21, 2026

Autopista México-Puebla

La autopista México-Puebla registra problemas en la circulación, en dirección a Puebla, a la altura del kilómetro 77, tras un choque. Servicios de emergencia y personal de tránsito ya atienden el incidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoPuebla, km 77, dirección Puebla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 21, 2026