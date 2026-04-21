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Metro y Metrobús CDMX hoy 21 de abril: Retrasos en 8 líneas; hay estaciones cerradas
/México/Nota

Precaución en carreteras por bloqueos y accidentes hoy 21 de abril

Las carreteras registran cortes viales y carga vehicular por bloqueos y accidentes hoy martes.

La autopista México-Puebla registra cierre parcial tras un accidente en el kilómetro 77; Capufe alerta de carreteras con bloqueos hoy martes. | @GN_Carreteras | X

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional alertan a los conductores de bloqueos por parte de manifestantes y accidentes que paralizan la circulación en carreteras hoy martes 21 de abril.

Servicios de emergencia ya se encuentran en puntos clave de la movilización diaria, para atender los accidentes y a la vez desviar la circulación. Así que toma nota de las afectaciones.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, en dirección a Querétaro, a la altura del kilómetro 56, cerca de la salida al poblado de Jorobas.

Autopista Cuernavaca-Acapulco

¡Atención conductores! Hay cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Acapulco, a la altura del kilómetro 220 por la falla mecánica de una camioneta.

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial en la circulación de la autopista México-Puebla, en el kilómetro 78, luego de un choque entre tractocamiones.

Autopista México-Puebla

La autopista México-Puebla registra problemas en la circulación, en dirección a Puebla, a la altura del kilómetro 77, tras un choque. Servicios de emergencia y personal de tránsito ya atienden el incidente.

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