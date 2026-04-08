Sin paso por carambola en Cumbres de Maltrata; bloqueos y accidentes hoy 8 de abril en carreteras
En la carambola de Cumbres de Maltrata se vieron involucrados 10 tráileres; se reportan bloqueos hoy en carreteras.
Por tercer día consecutivo se registran bloqueos en puntos vitales de carreteras y autopistas por parte de manifestantes, la mayoría transportistas y campesinos. Además, la circulación es problemática hoy miércoles 8 de abril a consecuencia de fuertes accidentes, así que toma precauciones.
Carambola en autopista Orizaba-Puebla
La autopista Orizaba-Puebla se encuentra paralizada en la zona de Cumbres de Maltrata, con dirección a Veracruz, luego de dos accidentes que dejaron al menos una persona muerta y 10 heridos.
La densa neblina habría sido la causa principal de la carambola en la que se vieron involucrados al menos 10 tráileres. Uno ocurrió en el kilómetro 225 y otro en el 227, poco después de las 5:00 de la tarde del martes 7 de abril.
💥🚗🚛|| Una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas tras una triple carambola registrada en la autopista Orizaba–Puebla, a la altura de las Cumbres de Maltrata.— Curul Puebla (@CurulPuebla) April 8, 2026
El accidente genera afectaciones en la circulación en la zona. Se recomienda extremar precauciones y… pic.twitter.com/6UmKq2OiZE
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?
Autopista Puebla-Acatzingo
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informa sobre carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, debido a las vacaciones de Semana Santa, por lo que pidió salir con anticipación.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 8, 2026
Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Carga vehicular en dirección Acatzingo, por periodo vacacional. Maneja con precaución.
Autopista Champotón-Campeche
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Champotón-Campeche, a la altura del kilómetro 196, dirección a Campeche. Personal de emergencias realiza maniobras para retirar la unidad siniestrada.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 8, 2026
Autopista Champotón - Campeche, km 196, dirección Campeche. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con…
Manifestantes en carretera Los Mochis-Culiacán
Guardia Nacional alerta de presencia de manifestantes cerca de la caseta de cobro "El Pisal" en la carretera Los Mochis-Culiacán, Sinaloa.
#Tomeprecauciones en #Sinaloa continua presencia de personas cerca de la caseta de cobro "El Pisal" en la carretera Los Mochis – Culiacán. Maneje con precaución.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 8, 2026
Manifestantes en la carretera Guamúchil-Guasave
Continúa la reducción de carriles en ambos sentidos de la carretera Guamúchil- Guasave, Puente Sinaloa, por manifestantes. Ante ello se pide a los conductores anticipar sus tiempos.
⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️— CAPUFE (@CAPUFE) April 8, 2026
Carretera Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Maneja con precaución. Para más información, llama al 0⃣7⃣4⃣.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.