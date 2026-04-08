Sin paso por carambola en Cumbres de Maltrata; bloqueos y accidentes hoy 8 de abril en carreteras

Por tercer día consecutivo se registran bloqueos en puntos vitales de carreteras y autopistas por parte de manifestantes, la mayoría transportistas y campesinos. Además, la circulación es problemática hoy miércoles 8 de abril a consecuencia de fuertes accidentes, así que toma precauciones.

Carambola en autopista Orizaba-Puebla

La autopista Orizaba-Puebla se encuentra paralizada en la zona de Cumbres de Maltrata, con dirección a Veracruz, luego de dos accidentes que dejaron al menos una persona muerta y 10 heridos.

La densa neblina habría sido la causa principal de la carambola en la que se vieron involucrados al menos 10 tráileres. Uno ocurrió en el kilómetro 225 y otro en el 227, poco después de las 5:00 de la tarde del martes 7 de abril.

💥🚗🚛|| Una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas tras una triple carambola registrada en la autopista Orizaba–Puebla, a la altura de las Cumbres de Maltrata.

El accidente genera afectaciones en la circulación en la zona. Se recomienda extremar precauciones y… pic.twitter.com/6UmKq2OiZE — Curul Puebla (@CurulPuebla) April 8, 2026

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista Puebla-Acatzingo

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informa sobre carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, debido a las vacaciones de Semana Santa, por lo que pidió salir con anticipación.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Carga vehicular en dirección Acatzingo, por periodo vacacional. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 8, 2026

Autopista Champotón-Campeche

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Champotón-Campeche, a la altura del kilómetro 196, dirección a Campeche. Personal de emergencias realiza maniobras para retirar la unidad siniestrada.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Champotón - Campeche, km 196, dirección Campeche. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) April 8, 2026

Manifestantes en carretera Los Mochis-Culiacán

Guardia Nacional alerta de presencia de manifestantes cerca de la caseta de cobro "El Pisal" en la carretera Los Mochis-Culiacán, Sinaloa.

#Tomeprecauciones en #Sinaloa continua presencia de personas cerca de la caseta de cobro "El Pisal" en la carretera Los Mochis – Culiacán. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 8, 2026

Manifestantes en la carretera Guamúchil-Guasave

Continúa la reducción de carriles en ambos sentidos de la carretera Guamúchil- Guasave, Puente Sinaloa, por manifestantes. Ante ello se pide a los conductores anticipar sus tiempos.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️

Carretera Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Maneja con precaución. Para más información, llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) April 8, 2026