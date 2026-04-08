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Sin paso por carambola en Cumbres de Maltrata; bloqueos y accidentes hoy 8 de abril en carreteras

En la carambola de Cumbres de Maltrata se vieron involucrados 10 tráileres; se reportan bloqueos hoy en carreteras.

Autopistas y carreteras con bloqueos hoy 8 de abril
Una carambola en la autopista Orizaba - Puebla, en el tramo de las Cumbres de Maltrata, dejó varias personas lesionadas y un muerto.|@VictorToriz | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Por tercer día consecutivo se registran bloqueos en puntos vitales de carreteras y autopistas por parte de manifestantes, la mayoría transportistas y campesinos. Además, la circulación es problemática hoy miércoles 8 de abril a consecuencia de fuertes accidentes, así que toma precauciones.

Carambola en autopista Orizaba-Puebla

La autopista Orizaba-Puebla se encuentra paralizada en la zona de Cumbres de Maltrata, con dirección a Veracruz, luego de dos accidentes que dejaron al menos una persona muerta y 10 heridos.

La densa neblina habría sido la causa principal de la carambola en la que se vieron involucrados al menos 10 tráileres. Uno ocurrió en el kilómetro 225 y otro en el 227, poco después de las 5:00 de la tarde del martes 7 de abril.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista Puebla-Acatzingo

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informa sobre carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, debido a las vacaciones de Semana Santa, por lo que pidió salir con anticipación.

Autopista Champotón-Campeche

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Champotón-Campeche, a la altura del kilómetro 196, dirección a Campeche. Personal de emergencias realiza maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Manifestantes en carretera Los Mochis-Culiacán

Guardia Nacional alerta de presencia de manifestantes cerca de la caseta de cobro "El Pisal" en la carretera Los Mochis-Culiacán, Sinaloa.

Manifestantes en la carretera Guamúchil-Guasave

Continúa la reducción de carriles en ambos sentidos de la carretera Guamúchil- Guasave, Puente Sinaloa, por manifestantes. Ante ello se pide a los conductores anticipar sus tiempos.

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