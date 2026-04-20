Hoy lunes 20 de abril es un comienzo de semana bastante complicado respecto a la movilidad, ya que se reportan bloqueos y accidentes en varias carreteras y autopistas que son muy importantes en el país.

Además, está la amenaza latente de los bloqueos por parte de campesinos y obreros en el Estado de México de paralizar puntos clave en la circulación vehicular.

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¿En dónde hay bloqueos hoy lunes?

Circuito Exterior Mexiquense

El Circuito Exterior Mexiquense cerró hasta nuevo aviso a la altura del kilómetro 36 + 000, cerca de Ecatepec, en dirección a Puebla, después de que se registrara un fuerte accidente del que se reportan al menos un muerto y varios lesionados.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 37 del Circuito Exterior Mexiquense, cuando el chofer de un tráiler (aparentemente a exceso de velocidad) chocó contra nueve vehículos.

🚨#AlertaADN



Ocurrió un choque múltiple que dejó varios lesionados en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Ecatepec, con dirección a Puebla https://t.co/ktcqHV0Cl0 pic.twitter.com/ajmDKiWHMZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 20, 2026

Periférico Norte

Un grupo de personas realiza bloqueos en Periférico Norte y San Esteban, en el municipio de Naucalpan, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Los manifestantes exigen la reapertura de bares, antros y restaurantes cerrados sin justificación por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

🚨#AlertaADN



Un grupo de personas bloquea Periférico Norte y San Esteban, en Naucalpan rumbo a la CDMX; exigen la reapertura de bares y restaurantes cerrados por la fiscalía estatal pic.twitter.com/2QgVMZQFuZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 20, 2026