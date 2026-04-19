La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) realizarán bloqueos en carreteras del Edomex este lunes 20 de abril.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) realizarán bloqueos en carreteras del Edomex este lunes 20 de abril. | Red Edomex Noticias | Face

Carreteras y puntos estratégicos del Estado de México (Edomex) serán colapsados este lunes 20 de abril por un mega bloqueo de miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), desde muy temprano.

Los bloqueos en el Edomex comenzarán a partir de las 8:00 horas y prometen desquiciar la movilidad, al impedir el libre tránsito de vehículos particulares, transporte y unidades de carga en por lo menos cinco carreteras importantes de la entidad.

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¿Qué carreteras serán bloqueadas este lunes 20 de abril?

México-Pachuca

México-Puebla

México-Toluca

Lechería-Texcoco

Centro de Toluca

¿Por qué habrá bloqueos en Edomex?

Integrantes de la CROC denuncian el incumplimiento de acuerdos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues acusan de realizar cierres sin justificación de comercios, antros, discotecas y restaurantes, así como actos de corrupción.

De acuerdo con el gremio, se había llegado a un acuerdo luego de mesas de diálogo con representantes de la Fiscalía, pero siguen sin dejarlos trabajar. Para meter presión, los manifestante presentarán imágenes, videos y audios de fabricación de carpetas de investigación y presuntos actos de corrupción por parte del personal de la fiscalía mexiquense.

Asimismo, exigirán la destitución de Eric Esteban Solís Salgado, fiscal especializado en Trata de Personas, y de Dylcia Samantha García Espinoza, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados con la Violencia de Género de la FGJEM.