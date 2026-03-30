Choque fatal en Circuito Exterior Mexiquense, Edomex, deja una persona muerta y caos vial; rutas alternas

La mañana de este lunes 30 de marzo de 2026 se registró un accidente fatal en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 28, en el municipio de Jaltenco. El hecho provocó severas afectaciones viales en dirección a Zumpango y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad de transporte público circulaba en sentido contrario durante varios kilómetros antes de impactar de frente a un automóvil particular tipo Jetta.

Preliminarmente, se informa que la conductora del vehículo murió en el lugar tras quedar prensada, pese a la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

🚨#AlertaADN



Una unidad de transporte público invadió el carril contrario y chocó contra un vehículo particular en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Jaltenco; se reporta que una mujer perdió la vida ‼️ pic.twitter.com/K37QyPt7VK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 30, 2026

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Vías alternas por accidente en el Circuito Exterior Mexiquense

Ante el colapso vial en la zona, se recomienda a los conductores considerar rutas alternas para evitar mayores retrasos:



Autopista México-Pachuca , para conectar hacia Zumpango

, para conectar hacia Zumpango Carretera libre México-Zumpango

Vía José López Portillo , con dirección a Ecatepec

, con dirección a Ecatepec Avenida Recursos Hidráulicos , para incorporarse a vialidades locales

, para incorporarse a vialidades locales Autopista México-Querétaro, como opción para rodear la zona afectada

Bloqueos saturan carreteras y autopistas hoy 30 de marzo en plenas vacaciones de Semana Santa La autopista México-Cuernavaca reporta cierre parcial a la circulación hoy lunes; estos son los bloqueos que hay en las carreteras. 30 marzo, 2026

Tráfico en el Circuito Exterior Mexiquense: afectaciones y cierres

El accidente generó el cierre parcial de la circulación con dirección a Zumpango, lo que derivó en largas filas de vehículos y tránsito lento desde primeras horas del día.

En redes sociales, automovilistas reportan retrasos significativos, especialmente para quienes se dirigen hacia el AIFA o la autopista México-Querétaro.

La circulación permanece restringida mientras continúan las labores de retiro de unidades y limpieza de la vialidad.

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¿Qué pasó en el Circuito Exterior Mexiquense hoy?

El percance ocurrió en el tramo correspondiente a la colonia Alborada, donde testigos señalaron que el operador de la unidad de pasajeros habría ingresado en sentido contrario desde la caseta de Tultepec, presuntamente para evitar el pago de peaje. Se estima que recorrió cerca de cuatro kilómetros antes de provocar el choque frontal.

Tras el impacto, elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona, mientras peritos de la fiscalía regional realizaron las diligencias correspondientes. El conductor de la unidad fue atendido por lesiones menores y posteriormente detenido, quedando a disposición del Ministerio Público.

Autoridades investigan tanto la responsabilidad del operador como posibles sanciones para la empresa transportista involucrada.

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