Pronósticos del clima en México emitidos por la Conagua | Getty Images

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este 18 de abril no son nada alentadores, pues señalaron que el frente frío número 45 estará provocando lluvias y tormentas en diferentes puntos del país.

Fue a través de su informe diario que la Conagua señaló que también se prevén formaciones de torbellinos en la zona norte del país, así como una onda de calor que continuará extendiéndose sobre Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

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Pronósticos del clima en la CDMX

De acuerdo con los pronósticos del clima dados a conocer por la Conagua, en la Ciudad de México (CDMX) se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm así como rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora en las diferentes alcaldías de la capital.

Por otro lado es importante mencionar que no se prevén afectaciones por temperaturas elevadas en la CDMX este sábado 18 de abril, esto de conformidad con los pronósticos de la Conagua y el SMN.

¿Lloverá en Puebla este 18 de abril?

En cuanto al estado de Puebla se dio a conocer que se prevén afectaciones por chubascos y lluvias puntuales, esto gracias a un canal de baja presión en el interior del país que estará entrando en combinación con una divergencia en altura.

Pronósticos del clima en Querétaro para este sábado 18 de abril

De igual forma en el estado de Querétaro se prevén intervalos de chubascos de hasta 25 mm, lo cual se originará por el canal de baja presión antes mencionado.

Vale la pena señalar que también se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la entidad.

Pronósticos del clima extendido

Los pronósticos generales del clima son:

Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz

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