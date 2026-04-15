¡Prepárate! Un frente frío y una línea seca provocarán chubascos al norte del país, mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios favorecerá el ambiente caluroso manteniendo la onda de calor, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Frente frío y línea seca provocarán chubascos

Según el pronóstico, el frente frío número 44 y una línea seca interaccionarán sobre el norte de México, se combinarán con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical generando chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas. Canales de baja presión en el interior y sureste del país propiciarán lluvias y chubascos en el oriente, centro, sur y sureste del país.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá ambiente muy caluroso manteniendo la onda de calor en el centro, sur, sureste y suroeste.

¿En qué estados lloverá hoy?

Se prevén intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Además, habrá lluvias aisladas en Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Onda de calor afectará varios estados

Mientras que las temperaturas de entre 40 y 45 grados afectarán Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

En Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán el termómetro marcará entre 35 y 40 grados.

Las temperaturas de entre 30 a 35 grados serán en Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

En el caso de la capital del país se prevén temperaturas de 19 grados por la mañana y de hasta 27 grados durante la tarde. En la noche se tiene prevista una lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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