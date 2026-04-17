Transporte gratuito para el Festival de las Comunidades Extranjeras en Querétaro: fechas, horarios y todos los detalles

Se habilitará un servicio de transporte gratuito del 30 de abril al 3 de mayo.

Se habilitará un servicio de transporte gratuito del 30 de abril al 3 de mayo. | Municipio de Querétaro

El servicio de transporte será gratuito durante el Festival de Comunidades Extranjeras edición pambolera, según anunció el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

El evento se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en Parque Bicentenario y se habilitarán tres circuitos de transporte para cubrir diferentes puntos de la ciudad y el interior del recinto, facilitando la llegada al festival a los habitantes de Querétaro.

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¿Cuándo operará el servicio de transporte gratuito en Querétaro?

Específicamente, el servicio de transporte gratuito operará en Querétaro de jueves a domingo de 11 a 23 horas.

Además, el municipio anunció que se habilitarán tres circuitos de transporte para facilitar el traslado de los asistentes al evento. Estos serán:

Primer circuito : dentro del Parque Bicentenario. Buscará ayudar a la movilidad interna de las personas durante el evento.

: dentro del Parque Bicentenario. Buscará ayudar a la movilidad interna de las personas durante el evento. Segundo circuito : desde el mercado de Santa Rosa Jáuregui hacia el Parque Bicentenario.

: desde el mercado de Santa Rosa Jáuregui hacia el Parque Bicentenario. Tercer circuito: tendrá salidas desde el Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morín hacia Parque Bicentenario.

Según lo estimado, las unidades habilitadas para el segundo y tercer circuito tendrán una frecuencia de 20 minutos. En tanto, el circuito interno en el parque donde se desarrollará el festival tendrá una frecuencia de 15 minutos.

¿A cuántas personas beneficiará este sistema de transporte gratuito?

Se espera que miles de personas se vean beneficiadas por el transporte gratuito en el Festival de las Comunidades Extranjeras en Querétaro. En la edición anterior del evento, 77 mil 186 asistentes usaron el servicio para trasladarse al evento.

Durante los cuatro días del Festival, la comunidad podrá participar de un amplio programa de actividades que incluyen gastronomía, música y expresiones culturales de todo el mundo. Y podrán arribar al Parque Bicentenario utilizando el sistema de transporte de manera gratuita.

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