Fraking; la propuesta para extraer gas que dañaría al medio ambiente en México

Contrario a su antecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la presidenta Claudia Sheinbaum, busca la utilización de la técnica de fraking o fracturación hidraulica para impulsar la soberanía energética del país.

La política energética en México atraviesa una nueva fase con el objetivo de reducir la dependencia del combustible de Texas. Por ello, se anunció que el gobierno federal consulta a un grupo de expertos y científicos mexicanos para definir si el país puede desarrollar gas no convencional con tecnologías distintas al fracking tradicional, que es altamente dañino para el medio ambiente.

"Las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, yo dije 'el fracking tradicional así como inició, ese no', porque sí tiene impactos ambientales. Pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar, hay nuevas tecnologías. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional", dijo Sheinbaum Pardo en la mañanera del 9 de abril.

Asimismo se admitió que Petróleos Mexicanos (Pemex) no dispone de la tecnología necesaria para explotar gas mediante fracking en yacimientos no convencionales. Debido a esta situación se evalúan modelos de inversión conjunta con el sector privado, aunque sin considerar la entrega de concesiones.

"La idea es que, en caso de encontrarse la tecnología que no tuviera estos impactos ambientales que tiene el fracking tradicional, pudiera abrirse como ha garantizado Pemex, con contratos del propio Pemex y contratos mixtos, pero todavía no avanzamos en ello", indicó.

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¿Cómo funciona el fracking?

Hoy, el combustible está atrapado a miles de metros bajo tierra, encerrado en poros microscópicos de roca sólida llamada esquisto.

Para sacarlo, se usa la fracturación hidráulica, o fracking. Primero, una perforadora desciende hasta 3 mil metros en vertical, atravesando y aislando los mantos acuíferos con cemento y acero.

Al llegar a la capa de roca objetivo, el taladro gira 90 grados y perfora kilómetros en línea horizontal. Se detonan pequeñas cargas explosivas en la tubería y se inyecta una mezcla a presión extrema: 90% agua, 9% arena y un cóctel químico.

¿Cómo funciona el #fracking?



Extraer combustible de la roca sólida requiere ingeniería avanzada. Tras perforar 3 mil metros y girar en horizontal, se inyecta una mezcla de agua, arena y químicos a presión extrema para agrietar la roca.



La arena mantiene las fisuras abiertas,… pic.twitter.com/FWE02HjHaU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

Esta fuerza agrieta la roca sólida. Cuando la presión baja, la arena actúa como cuña microscópica, manteniendo las fracturas abiertas.

Finalmente, el gas y el petróleo atrapados escapan por estas grietas, subiendo por el tubo hacia la superficie.

"Si la geología del sitio no se estudia con precisión, las fracturas pueden propagarse mucho más allá de lo previsto, creando vías de conexión entre las capas de roca y los acuíferos", según Alejandro Méndez, ingeniero Geólogo.

Al llevar a cabo la perforación y provocar la fracturación, existe el riesgo de que los acuíferos cercanos se contaminen. Esto impacta de forma directa a los agricultores y a las comunidades que, en muchos casos, dependen únicamente de esos pozos como su principal fuente de agua potable, agregó.

¿Por qué es malo el fracking?

Las consecuencias del fracking incluyen un consumo masivo de agua, la contaminación irreversible de fuentes hídricas subterráneas y superficiales, la liberación de potentes gases de efecto invernadero como el metano y la generación de graves riesgos para la salud pública, de acuerdo con Green Peace.

Ventajas del fracking



Acceso a hidrocarburos no convencionales: Permite extraer petróleo y gas natural de yacimientos que antes eran inaccesibles, especialmente en formaciones de esquisto.

Seguridad energética: Aumenta la producción nacional de energía, reduciendo la dependencia de importaciones y mejorando la economía del país.

Precios más bajos: El aumento en la oferta de gas natural puede disminuir los costos de energía para hogares e industrias.

Menores emisiones que el carbón: A menudo se considera un combustible de transición, ya que el gas natural emite menos CO2 al quemarse en comparación con el carbón.

Desventajas del fracking



Contaminación del agua: Riesgo alto de contaminar acuíferos subterráneos con químicos tóxicos y metano.

Consumo masivo de agua: Cada pozo requiere entre millones de galones de agua, presionando los suministros locales.

Impacto climático (metano): La liberación de metano durante el proceso tiene un alto potencial de calentamiento global.

Riesgo sísmico: La inyección de fluidos puede inducir pequeños seísmos en las zonas cercanas a los pozos.

Generación de residuos: Produce toneladas de aguas residuales y lodos contaminados que deben tratarse.

El fracking es una práctica intrínsecamente dañina para el medio ambiente y las comunidades cercanas.

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