Crece la preocupación en la Amazonia: científicos alertan por la desaparición de aves en bosques tropicales

La Amazonia enfrenta una crisis silenciosa que inquieta a la comunidad científica internacional: la desaparición de aves en bosques tropicales aparentemente intactos, sin rastro de incendios ni deforestación, pone en evidencia que el cambio climático penetra hasta los rincones más remotos del planeta.

Investigadores en Brasil, Ecuador, Panamá y Perú documentan descensos de hasta 50% en poblaciones de aves residentes. Los datos acumulados durante décadas apuntan a un deterioro silencioso que, de no atenderse, podría anunciar un colapso ecológico de dimensiones todavía difíciles de calcular.

El declive de aves en la Amazonia y que alarma a los científicos

En la Reserva de la Biosfera Yasuní, en Ecuador, la ornitóloga Bette Loiselle, de la Universidad de Florida —con más de dos décadas de trabajo en campo—, detectó los primeros indicios del problema. Las capturas en redes de niebla cayeron 40% entre 2001 y 2014, y las encuestas visuales y sonoras confirmaron un descenso del 50%, según un estudio publicado en la revista PeerJ en 2015 junto a John Blake, también ornitólogo de la misma institución.

"Es un lugar donde piensas: 'Esto no debería estar pasando'", declaró Loiselle, cuya investigación en Yasuní abarca una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y reveló la pérdida de especies como el trepador de pico en cuña y el tucán de garganta blanca.

John Blake, ornitólogo de la Universidad de Florida y socio de investigación de Loiselle, describió con precisión el cambio: "Los primeros años podía quedarme en un sitio y en 15 minutos tener 20 o 30 especies; ahora puedo quedarme ahí y coger dos o tres", una transformación radical en ecosistemas sin deforestación directa.

Los hallazgos más relevantes de una investigación que alarma al mundo científico

En Brasil, el ecólogo Jared Wolfe, de la Universidad Tecnológica de Michigan, lideró un estudio de 2025 publicado en Science Advances con datos del bosque amazónico central, donde la estación seca se calentó 1 °C desde los años ochenta y la precipitación en ese periodo descendió cerca de 7%, con efectos directos sobre la fauna.

El análisis de Wolfe y su equipo —que incluye al ornitólogo Stefano Avilla, estudiante de doctorado en la Universidad Federal de Amazonas— vinculó las condiciones climáticas más duras con una reducción en la supervivencia de 24 de las 29 especies de aves residentes del sotobosque, en un análisis de recapturas anuales con redes de niebla.

Philip Stouffer, ornitólogo de la Universidad Estatal de Luisiana y científico principal en la investigación sobre Brasil, sintetizó el panorama: "No es que los pájaros se mueran de tanto calor, pero quizá un poco más de estrés aquí y allá, un poco menos de comida, un poco más difícil encontrar el microhábitat al que están acostumbrados podría ser suficiente."