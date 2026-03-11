Jalisco prepara su estrategia para enfrentar la temporada de incendios forestales 2026 con 196 brigadas y 2 mil combatientes

La temporada de incendios forestales se encuentra a la vuelta de la esquina, lo que motivó al gobierno de Jalisco a presentar su estrategia para enfrentar el estiaje de 2026, la cual contará con 196 brigadas y cerca de 2 mil combatientes forestales que trabajarán en tareas de prevención y combate del fuego en distintas regiones del estado.

Las autoridades informaron que el operativo estará integrado por dependencias de los tres niveles de gobierno, brigadas comunitarias, organizaciones civiles, sector privado y grupos voluntarios, con el objetivo de proteger los ecosistemas y a las comunidades cercanas a zonas forestales durante los meses de mayor riesgo.

Helicópteros y nuevo equipo para combatir incendios en Jalisco

Como parte del plan operativo, el estado contará con un componente aéreo interinstitucional que apoyará las labores de combate a incendios forestales. Las aeronaves que participarán en estas tareas son:

Witari

Tláloc

Zeus

Perico

Tequihua

Halcón

Titán B3

Titán Black Hawk

Estos helicópteros podrán realizar descargas de agua, traslado de brigadistas, rescates y apoyo médico en zonas de difícil acceso.

Además, el gobierno estatal informó que este año invertirá 85 millones de pesos en equipamiento, arrendamiento de aeronaves y fortalecimiento de brigadas municipales.

El Comandante Alegría visitó la escuela José Vasconcelos, donde cerca de 750 alumnas y alumnos participaron en una jornada informativa para conocer la importancia de la prevención y la labor que realizan los bomberos en la protección de la población.



Durante la presentación del operativo también se realizó una entrega simbólica de equipamiento para brigadistas forestales, que incluyó uniformes, herramientas especializadas y equipos de protección personal. Para esta entrega se destinaron más de 12 millones de pesos.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también señaló que las aeronaves no solo estarán destinadas a atender incendios en el Área Metropolitana de Guadalajara o en el Bosque de La Primavera, sino que podrán operar en distintas regiones del estado donde se registren emergencias.

Menos superficie afectada y respuesta más rápida

Las autoridades destacaron que durante 2025 se logró reducir casi 20% la superficie afectada por incendios forestales, en comparación con la temporada de 2024.

También señalaron que el tiempo de reacción en el estado es hasta cinco veces más rápido que el promedio nacional, con un tiempo estimado de respuesta de 25 minutos en zonas metropolitanas y 45 minutos en regiones remotas.

Finalmente, el gobierno estatal hizo un llamado a la población, especialmente a quienes viven cerca de zonas forestales, a evitar fogatas, realizar quemas agrícolas controladas y reportar cualquier incendio o situación de riesgo a las autoridades, con el fin de prevenir emergencias durante la temporada de estiaje.

