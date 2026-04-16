Vacante como guarida de seguridad en México | Getty Images

Si estás buscando una nueva oportunidad laboral, Grupo Securitas de México publicó una vacante como guardia de seguridad con sueldo de 14 mil pesos, con prestaciones y otros servicios, si estás interesado te decimos cómo puedes aplicar a este trabajo.

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Funciones, actividades, sueldo y prestaciones

La persona seleccionada para el puesto deberá mantener el orden en la planta y salvaguardar la integridad de todos los colaboradores. Se encarga del control de accesos y llenado de bitácoras.

El sueldo es de 14 mil 48 pesos mensuales y se ofrecen prestaciones de ley, apoyos dentales, ópticos y escolares, transporte y el contrato es por tiempo indeterminado.

El horario es de 07:00 de la mañana a 07:00 de la noche dos días y de 07:00 de la noche a 07:00 de la mañana dos días y dos días de descanso.

Requisitos y cómo aplicar a la vacante

Para aplicar es necesario contra con los siguientes requisitos:

Nivel académico: secundaria

No es necesaria experiencia

En cuanto a habilidades y competencias se busca a una persona con liderazgo, comunicación, proactividad y compromiso.

La vacante estará disponible hasta el 30 de mayo de 2026 y el proceso de reclutamiento tiene una duración de una semana. Para aplicar solo debes ingresar al Portal del Empleo y postularte.

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