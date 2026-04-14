Si tienes que ocupar alguna autopista o carretera sal con anticipación, ya que bloqueos y accidentes paralizan las vialidades hoy martes 14 de abril.
Recuerda que las casetas tienen nuevos costos, los cuales entraron en vigencia de manera sorpresiva el lunes 13, después de Semana Santa.
¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista Toluca-Naucalpan
Autoridades del Estado de México (Edomex) alertaron de caos vial en la autopista Toluca-Naucalpan, tras la volcadura de un automóvil cerca del Camino al Cerrillo.
Autopista México-Puebla
Capufe informa de obras y labores de mantenimiento en el kilómetro 33 de la autopista México-Puebla, en dirección de la CDMX, lo que deriva en la reducción de carriles.
Autopista Puebla-Acatzingo
Se reporta carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, en dirección Acatzingo, por lo que Capufe pide a los conductores manejar con precaución.
Libramiento Noreste de Querétaro
Se reporta cierre parcial de circulación en el libramiento Noreste de Querétaro, a la altura de Chichimequillas, kilómetro 5, en dirección a la CDMX.
Autopista Querétaro-Irapuato
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Irapuato, a la altura del kilómetr 44 después de un choque de alcance múltiple.
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Capufe alerta de cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, dirección Nuevo Teapa, cerca del kilómetro 17, tras la falla mecánica de un tractocamión.