Se registran cierres totales y parciales en diferentes carreteras de México

Se registran cierres totales y parciales en diferentes carreteras de México | @GN_Carreteras | X

Si tienes que ocupar alguna autopista o carretera sal con anticipación, ya que bloqueos y accidentes paralizan las vialidades hoy martes 14 de abril.

Recuerda que las casetas tienen nuevos costos, los cuales entraron en vigencia de manera sorpresiva el lunes 13, después de Semana Santa.

¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista Toluca-Naucalpan

Autoridades del Estado de México (Edomex) alertaron de caos vial en la autopista Toluca-Naucalpan, tras la volcadura de un automóvil cerca del Camino al Cerrillo.

🚨#AlertaADN



La volcadura de un automóvil genera caos vial en la Autopista Toluca - Naucalpan, cerca de Camino Al Cerrillo, en Toluca, EDOMEX https://t.co/K4t2he5weZ https://t.co/bCZblsMzFK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 14, 2026

Autopista México-Puebla

Capufe informa de obras y labores de mantenimiento en el kilómetro 33 de la autopista México-Puebla, en dirección de la CDMX, lo que deriva en la reducción de carriles.

🚧 OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 🚧#AutMéxicoPuebla, km 33, dirección CDMX. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 14, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

Se reporta carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, en dirección Acatzingo, por lo que Capufe pide a los conductores manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 14, 2026

Libramiento Noreste de Querétaro

Se reporta cierre parcial de circulación en el libramiento Noreste de Querétaro, a la altura de Chichimequillas, kilómetro 5, en dirección a la CDMX.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 5, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 14, 2026

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, dirección Irapuato, a la altura del kilómetr 44 después de un choque de alcance múltiple.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Querétaro - Irapuato, km 44, dirección Irapuato. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y automóvil. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.



Consulta la… — CAPUFE (@CAPUFE) April 14, 2026

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Capufe alerta de cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, dirección Nuevo Teapa, cerca del kilómetro 17, tras la falla mecánica de un tractocamión.