Inicia mayo con trabajo; Semarnat abre vacantes de Protección Civil con salario de 39 mil pesos
¿Cumples con el perfil? La Secretaría de Medio Ambiente busca expertos en Protección Civil; conoce las fechas clave, funciones y cómo aplicar al puesto en CDMX.
¿Buscas trabajo? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una convocatoria para ocupar el cargo de titular de la Subdirección de Protección Civil de la dependencia.
Se trata de una oportunidad en la Ciudad de México (CDMX), dirigida a profesionistas con experiencia en la Administración Pública, Salud o Derechos que quieran integrarse al Servicio Público Federal y que busquen un empleo con prestaciones.
Además, el puesto forma para de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios; cuenta con un salario de 39 mil 78 pesos mensuales.
📄 #ComunicadoConjunto | @CONAFOR y Sembrando Vida inician capacitación nacional de campesinos y técnicos para proteger 423 mil parcelas.— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) April 11, 2026
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Requisitos para aplicar a la vacantes de Semarnat
Para participar en el proceso, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Licenciatura
- Administración
- Ciencias
- Derecho
- Ingenierías (Industrial, Biomédica, Sistemas o Calidad)
- Medicina
- Experiencia laboral
- Mínimo tres años en Derecho, Administración Pública o Ciencias médicas
- Habilidades
- Resolución de conflictos
- Enfoque de resultados
- Integración de equipos de trabajo
- Otros requisitos
- Disponibilidad para viajar
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Si tienes título en Medicina, Psicología o áreas sociales, esta es tu oportunidad para ocupar un cargo de confianza en la Ciudad de México; tienes hasta el 16 de abril para aplicar.
Funciones de la puesto en la Subdirección de Protección Civil de Semarnat
De acuerdo a la convocatoria oficial, el puesto tiene un enfoque operativo y estratégico en materia de salud y protección civil; entre las principales responsabilidades destacan:
- Coordinar servicios médicos de primer contacto para personal
- Supervisar consultas generales y odontológicas en oficinas centrales
- Gestionar traslados a hospitales del ISSSTE en caso de emergencia
- Impulsar convenios con instituciones públicas y privadas en el área de la salud
- Diseñar estrategias de prevención de enfermedades
- Promover el bienestar integral de trabajadores
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Fechas clave para aplicar a la oferta de trabajo en Semarnat
Con base en la publicación en el DOF, este es el calendario para aplicar a la vacante:
- Registro y revisión curricular: del 8 al 21 de abril 2026
- Evaluaciones y exámenes: a partir del 24 de abril 2026
El registro se realizará únicamente a través del portal oficial TrabajaEn, donde se dará seguimiento a cada etapa del proceso. ¡No lo pienses más! Aplica a esta vacantes y llega con empleo a mayo.
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