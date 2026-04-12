Inicia mayo con trabajo; Semarnat abre vacantes de Protección Civil con salario de 39 mil pesos

¿Buscas trabajo? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una convocatoria para ocupar el cargo de titular de la Subdirección de Protección Civil de la dependencia.

Se trata de una oportunidad en la Ciudad de México (CDMX), dirigida a profesionistas con experiencia en la Administración Pública, Salud o Derechos que quieran integrarse al Servicio Público Federal y que busquen un empleo con prestaciones.

Además, el puesto forma para de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios; cuenta con un salario de 39 mil 78 pesos mensuales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para aplicar a la vacantes de Semarnat

Para participar en el proceso, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:



Licenciatura

Administración Ciencias Derecho Ingenierías (Industrial, Biomédica, Sistemas o Calidad) Medicina

Experiencia laboral

Mínimo tres años en Derecho, Administración Pública o Ciencias médicas

Habilidades

Resolución de conflictos Enfoque de resultados Integración de equipos de trabajo

Otros requisitos

Disponibilidad para viajar



Llega a mayo con trabajo: CONASAMA abre vacantes en el sector salud con salarios de 39 mil pesos Si tienes título en Medicina, Psicología o áreas sociales, esta es tu oportunidad para ocupar un cargo de confianza en la Ciudad de México; tienes hasta el 16 de abril para aplicar. 07 abril, 2026

Funciones de la puesto en la Subdirección de Protección Civil de Semarnat

De acuerdo a la convocatoria oficial, el puesto tiene un enfoque operativo y estratégico en materia de salud y protección civil; entre las principales responsabilidades destacan:



Coordinar servicios médicos de primer contacto para personal

de primer contacto para personal Supervisar consultas generales y odontológicas en oficinas centrales

en oficinas centrales Gestionar traslados a hospitales del ISSSTE en caso de emergencia

en caso de emergencia Impulsar convenios con instituciones públicas y privadas en el área de la salud

en el área de la salud Diseñar estrategias de prevención de enfermedades

Promover el bienestar integral de trabajadores

¿Cansado de tu trabajo? En China pagan por patear robots

Fechas clave para aplicar a la oferta de trabajo en Semarnat

Con base en la publicación en el DOF, este es el calendario para aplicar a la vacante:



Registro y revisión curricular: del 8 al 21 de abril 2026

Evaluaciones y exámenes: a partir del 24 de abril 2026

El registro se realizará únicamente a través del portal oficial TrabajaEn, donde se dará seguimiento a cada etapa del proceso. ¡No lo pienses más! Aplica a esta vacantes y llega con empleo a mayo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.