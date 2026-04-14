La adolescente de 13 años tiene una cicatriz en el pómulo y una perforación en la lengua

La adolescente de 13 años tiene una cicatriz en el pómulo y una perforación en la lengua | Fiscalía Edomex | FB

Autoridades del Estado de México (Edomex) activaron una Alerta Amber para localizar a Melanie Samantha Ramos Flores, una adolescente de 13 años de edad reportada como desaparecida desde el pasado 12 de abril de 2026 en el municipio de La Paz.

De acuerdo con el reporte oficial AAEM/1033407/2026, la menor salió de su domicilio sin informar su destino y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que existe preocupación por la integridad de la menor, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito. Por ello, se emitió la alerta con el objetivo de agilizar su localización mediante la colaboración ciudadana.

Alerta Amber Melanie Samantha Ramos desapareció en La Paz y piden ayuda para localizarla (Fiscalía Edomex | FB)

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¿Quién es Melanie Samantha Ramos Flores? Características para identificarla

Melanie Samantha tiene 13 años, mide aproximadamente 1.58 metros, pesa 57 kilogramos y es de complexión delgada. Presenta tez morena clara, rostro ovalado, cejas semipobladas, ojos café oscuro pequeños, nariz achatada y labios delgados.

Como señas particulares, cuenta con una perforación en la lengua y una cicatriz de dos puntos en el pómulo derecho, lo que podría facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición, vestía una falda blanca con negro a cuadros, playera negra, chamarra de mezclilla azul y tenis rojos.

Según la información oficial, la adolescente fue vista por última vez el 12 de abril en el municipio de La Paz, en el Estado de México. No se tienen indicios claros sobre su posible destino o con quién podría estar.

Personas localizadas recientemente tras activación de Alerta Amber

En otros casos recientes en el Edomex, la activación de la Alerta Amber ha permitido la localización de menores reportados como desaparecidos. Entre ellos se encuentran:

Balam Santiago García Bravo , de 15 años

, de 15 años Emmanuel Téllez Segundo , de 15 años

, de 15 años Gabriel Alexander Acosta Muñiz , de 6 años

, de 6 años Raúl Ángel Acosta Muñiz , de 10 años

, de 10 años Fernando Gael López Demetrio , de 4 años

, de 4 años Kevin Martín Vázquez Galicia , de 17 años

, de 17 años Vanessa Yasmin Resendiz Morales, de 14 años

¿Qué es la Alerta Amber?

La Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se activa cuando se considera que su integridad está en riesgo.

Este sistema funciona mediante la difusión urgente de datos clave —como nombre, edad, señas particulares y última ubicación— a través de medios de comunicación, redes sociales, autoridades y ciudadanía en general, con el objetivo de recabar información que permita encontrarlos lo más rápido posible.

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