Alerta Amber hoy 9 de abril: Desaparece Ana Saraí Lazcano, niña de 5 años en Puebla; esta es su ficha de búsqueda
La Fiscalía de Puebla activó la búsqueda de Ana Saraí Lazcano Cruz; conoce su descripción física, así como las fichas activas de menores desaparecidos en Puebla.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó una Alerta Amber para localizar a la menor Ana Saraí Lazcano Cruz, una niña de cinco años de edad que fue reportada como desaparecida en el municipio de Chignautla.
De acuerdo a la carpeta de investigación FGEP/AAMBER-PUE/099/2026, fue vista por última vez el pasado 12 de enero de 2026; sin embargo, la alerta se activó el pasado miércoles 8 de abril.
#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la niña ANA SARAÍ LAZCANO CRUZ, de 5 años de edad.— Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) April 8, 2026
Fue vista por última vez en el municipio de Chignautla, Puebla. pic.twitter.com/I3lp8lvVeC
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Ficha de búsqueda de Ana Saraí Lazcano Cruz
Los datos con los que se busca a la menor son:
- 5 años de edad
- 1.30 metros de estatura
- Cabello negro, lacio y con corte mediano
- Ojos café oscuro
- Señas particulares: cicatriz en la frente y otra en la nariz tipo rasguño
Al momento de su desaparición, Ana saraí traía consigo una chamarra y pantalón de mezclilla negro, calcetines blancos y zapatos negros.
Colectivos de Aguascalientes continúan la búsqueda de desaparecidos
Alertas Amber activas en Puebla hoy 9 de abril
Paralelamente, las autoridades mantienen activas las búsquedas de los siguientes menores de edad que están desaparecidos en la entidad:
- Anayeli Diavano Trinidad, 14 de años, fue vista la última vez el 4 de abril 2026 en Ajalpan, Puebla
- Axel Guzmán Gómez, 10 años, fue visto por última vez el 26 de junio de 2025 en San Andrés Cholula, Puebla
- Melanie Daniel Simarron Morales, 15 años, fue vista por última vez el 3 de abril 2026 en Ocoyucan, Puebla
- Jhoselynne Alba Martínez, 17 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2026 en Puebla, Puebla
- Adriana Vanesa Hurtado Díaz, 14 años, fue vista por última vez San Martín Texmelucan, Puebla
Menores localizados en Puebla hoy 9 de abril
Las autoridades también dieron a conocer a los menores que fueron localizados:
- Samilia Natasha Salamanca Casiano, 13 años
- Dylan Daniel Casiano Azamar, 15 años
- Evelyn Yamilet Casiano Azamar, 16 años
- Dulce Fernanda Martínez Parada, 17 años
- Vanesa Águila Sánchez, 17 años
- Ezbeidy Yamileth Juárez Martínez, 17 años
- Iker Solís Isidro, 14 años
- Samantha Yesenia Cortés Flores, 12 años
Alerta Amber hoy: Lista de menores desaparecidos y localizados este 8 de abril del 2026
¿Reconoces a alguien? Desde desapariciones en el pasado mes de marzo hasta casos prioritarios abiertos años atrás; estos son las fichas activas hoy 8 de abril.
¿Qué es una Alerta Amber?
La Alerta Amber es un mecanismo nacional de difusión urgente para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes; consiste en la emisión de una ficha de búsqueda con datos clave con fotografía, señas particulares y última ubicación.
¿Qué hacer si tienes información sobre un o una menor desaparecida en México?
Si tienes información o crees haber visto alguna persona desaparecida, lo que debes de hacer, según las autoridades, es lo siguiente:
- Comunicarse de inmediato a las números de emergencia o realizar una denuncia anónima
- Proporcionar información clara y precisa
- Evitar difundir rumores o datos no confirmados
Recuerda que el apoyo ciudadano es clave para dar la localización de las personas.
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