Alerta Amber hoy 9 de abril: Desaparece Ana Saraí Lazcano, niña de 5 años en Puebla; esta es su ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó una Alerta Amber para localizar a la menor Ana Saraí Lazcano Cruz, una niña de cinco años de edad que fue reportada como desaparecida en el municipio de Chignautla.

De acuerdo a la carpeta de investigación FGEP/AAMBER-PUE/099/2026, fue vista por última vez el pasado 12 de enero de 2026; sin embargo, la alerta se activó el pasado miércoles 8 de abril.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la niña ANA SARAÍ LAZCANO CRUZ, de 5 años de edad.



Fue vista por última vez en el municipio de Chignautla, Puebla. pic.twitter.com/I3lp8lvVeC — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) April 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ficha de búsqueda de Ana Saraí Lazcano Cruz

Los datos con los que se busca a la menor son:



5 años de edad

1.30 metros de estatura

Cabello negro, lacio y con corte mediano

Ojos café oscuro

Señas particulares: cicatriz en la frente y otra en la nariz tipo rasguño

Al momento de su desaparición, Ana saraí traía consigo una chamarra y pantalón de mezclilla negro, calcetines blancos y zapatos negros.

Colectivos de Aguascalientes continúan la búsqueda de desaparecidos

Alertas Amber activas en Puebla hoy 9 de abril

Paralelamente, las autoridades mantienen activas las búsquedas de los siguientes menores de edad que están desaparecidos en la entidad:



Anayeli Diavano Trinidad , 14 de años, fue vista la última vez el 4 de abril 2026 en Ajalpan, Puebla

, 14 de años, fue vista la última vez el 4 de abril 2026 en Ajalpan, Puebla Axel Guzmán Gómez , 10 años, fue visto por última vez el 26 de junio de 2025 en San Andrés Cholula, Puebla

, 10 años, fue visto por última vez el 26 de junio de 2025 en San Andrés Cholula, Puebla Melanie Daniel Simarron Morales , 15 años, fue vista por última vez el 3 de abril 2026 en Ocoyucan, Puebla

, 15 años, fue vista por última vez el 3 de abril 2026 en Ocoyucan, Puebla Jhoselynne Alba Martínez , 17 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2026 en Puebla, Puebla

, 17 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2026 en Puebla, Puebla Adriana Vanesa Hurtado Díaz, 14 años, fue vista por última vez San Martín Texmelucan, Puebla

Menores localizados en Puebla hoy 9 de abril

Las autoridades también dieron a conocer a los menores que fueron localizados:



Samilia Natasha Salamanca Casiano , 13 años

, 13 años Dylan Daniel Casiano Azamar, 15 años

15 años Evelyn Yamilet Casiano Azamar, 16 años

16 años Dulce Fernanda Martínez Parada , 17 años

, 17 años Vanesa Águila Sánchez , 17 años

, 17 años Ezbeidy Yamileth Juárez Martínez , 17 años

, 17 años Iker Solís Isidro , 14 años

, 14 años Samantha Yesenia Cortés Flores, 12 años

Alerta Amber hoy: Lista de menores desaparecidos y localizados este 8 de abril del 2026 ¿Reconoces a alguien? Desde desapariciones en el pasado mes de marzo hasta casos prioritarios abiertos años atrás; estos son las fichas activas hoy 8 de abril. 08 abril, 2026

¿Qué es una Alerta Amber?

La Alerta Amber es un mecanismo nacional de difusión urgente para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes; consiste en la emisión de una ficha de búsqueda con datos clave con fotografía, señas particulares y última ubicación.

¿Qué hacer si tienes información sobre un o una menor desaparecida en México?

Si tienes información o crees haber visto alguna persona desaparecida, lo que debes de hacer, según las autoridades, es lo siguiente:



Comunicarse de inmediato a las números de emergencia o realizar una denuncia anónima

o realizar una denuncia anónima Proporcionar información clara y precisa

Evitar difundir rumores o datos no confirmados

Recuerda que el apoyo ciudadano es clave para dar la localización de las personas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.