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Alerta Amber hoy 9 de abril: Desaparece Ana Saraí Lazcano, niña de 5 años en Puebla; esta es su ficha de búsqueda

La Fiscalía de Puebla activó la búsqueda de Ana Saraí Lazcano Cruz; conoce su descripción física, así como las fichas activas de menores desaparecidos en Puebla.

Ana Saraí Lazcano Cruz
La FGE de Puebla activó la búsqueda de Ana Saraí Lazcano Cruz|Fiscalía de Puebla | X

Escrito por: Ximena Ochoa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó una Alerta Amber para localizar a la menor Ana Saraí Lazcano Cruz, una niña de cinco años de edad que fue reportada como desaparecida en el municipio de Chignautla.

De acuerdo a la carpeta de investigación FGEP/AAMBER-PUE/099/2026, fue vista por última vez el pasado 12 de enero de 2026; sin embargo, la alerta se activó el pasado miércoles 8 de abril.

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Ficha de búsqueda de Ana Saraí Lazcano Cruz

Los datos con los que se busca a la menor son:

  • 5 años de edad
  • 1.30 metros de estatura
  • Cabello negro, lacio y con corte mediano
  • Ojos café oscuro
  • Señas particulares: cicatriz en la frente y otra en la nariz tipo rasguño

Al momento de su desaparición, Ana saraí traía consigo una chamarra y pantalón de mezclilla negro, calcetines blancos y zapatos negros.

Colectivos de Aguascalientes continúan la búsqueda de desaparecidos

Alertas Amber activas en Puebla hoy 9 de abril

Paralelamente, las autoridades mantienen activas las búsquedas de los siguientes menores de edad que están desaparecidos en la entidad:

  • Anayeli Diavano Trinidad, 14 de años, fue vista la última vez el 4 de abril 2026 en Ajalpan, Puebla
  • Axel Guzmán Gómez, 10 años, fue visto por última vez el 26 de junio de 2025 en San Andrés Cholula, Puebla
  • Melanie Daniel Simarron Morales, 15 años, fue vista por última vez el 3 de abril 2026 en Ocoyucan, Puebla
  • Jhoselynne Alba Martínez, 17 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2026 en Puebla, Puebla
  • Adriana Vanesa Hurtado Díaz, 14 años, fue vista por última vez San Martín Texmelucan, Puebla

Menores localizados en Puebla hoy 9 de abril

Las autoridades también dieron a conocer a los menores que fueron localizados:

  • Samilia Natasha Salamanca Casiano, 13 años
  • Dylan Daniel Casiano Azamar, 15 años
  • Evelyn Yamilet Casiano Azamar, 16 años
  • Dulce Fernanda Martínez Parada, 17 años
  • Vanesa Águila Sánchez, 17 años
  • Ezbeidy Yamileth Juárez Martínez, 17 años
  • Iker Solís Isidro, 14 años
  • Samantha Yesenia Cortés Flores, 12 años

¿Qué es una Alerta Amber?

La Alerta Amber es un mecanismo nacional de difusión urgente para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes; consiste en la emisión de una ficha de búsqueda con datos clave con fotografía, señas particulares y última ubicación.

¿Qué hacer si tienes información sobre un o una menor desaparecida en México?

Si tienes información o crees haber visto alguna persona desaparecida, lo que debes de hacer, según las autoridades, es lo siguiente:

  • Comunicarse de inmediato a las números de emergencia o realizar una denuncia anónima
  • Proporcionar información clara y precisa
  • Evitar difundir rumores o datos no confirmados

Recuerda que el apoyo ciudadano es clave para dar la localización de las personas.

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