Regreso a clases con clima extremo: Lluvias en 23 estados y calor infernal en 19 este lunes 13 de abril

¡No dejes el paraguas ni el bloqueador! Este lunes 13 de abril, el regreso a clases de miles de alumnos de la SEP estará marcado por un contraste climático extremo. Mientras en gran parte del país se esperan fuertes lluvias, en otras regiones el calor alcanzará niveles sofocantes de hasta 40 grados.

Las condiciones meteorológicas y la entrada del Frente Frío 44 obligarán a estudiantes, padres y maestros a tomar precauciones desde antes de salir de casa.

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¿Por qué llueve este lunes 13 de abril en México?

Las lluvias en el regreso a clases no son casualidad. Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que varios sistemas atmosféricos están interactuando al mismo tiempo. Por un lado, el nuevo frente frío se extenderá sobre el noreste del país, donde interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca sobre el norte de la República mexicana.

Esto provoca lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento e incluso posible caída de granizo en algunas regiones, incluido el valle de México. Por otra parte, prevalecerá una onda de calor en algunas regiones del país que soportarán temperaturas de hasta 45 grados.

Lista de estados en los que va a llover hoy lunes 13 de abril

Las fuertes lluvias en el regreso a clases impactarán al menos a 23 estados. Entre los más afectados se encuentran:

Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas. San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales durante las primeras horas del día, justo cuando alumnos y trabajadores se trasladan.

Estados que se derriten con temperaturas de hasta 45 grados

Mientras tanto, el calor extremocalor extremo no da tregua en otras regiones del país. La circulación anticiclónica mantendrá ambiente extremadamente caluroso en al menos 19 estados, con temperaturas que oscilarán entre los 35 y hasta 45 grados.

Los estados más afectados por el calor intenso son principalmente: Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas.

Pero, también se registrarán temperaturas de hasta 40 grados en: Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo Léon, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.

Este ambiente caluroso incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación y fatiga, especialmente en menores que regresan a clases presenciales.

Recomendaciones clave ante el clima extremo hoy lunes 13 de abril

En este regreso a clases, la recomendación es salir con anticipación, portar paraguas o impermeable, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad.