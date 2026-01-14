Lugar en dónde hacen nido los pececillos de plata y los riesgos que representan para la salud

Los pececillos de plata o tijerillas suelen ser de esos insectos que sin importar cuántas veces limpies hasta el último rincón de tu hogar, siempre encontrarán la forma de construir un nuevo nido, esto gracias a lo escurridizos que son y su tamaño menor a los 2 centímetros.

De acuerdo con varios estudios, si bien es cierto que estos insectos no cuentan con la capacidad de morder a los humanos por lo frágil de su mandíbula, sí pueden representar un importante riesgo para la salud de todos los integrantes del hogar gracias a las plagas que suelen aparecer junto a las tijerillas.

Lugar dónde hacen nido los pececillos de plata

El portal Grupo Control Plus, especialista en el tratado y eliminación de plagas, señala que los pececillos de plata se caracterizan por ser insectos de tamaño bajo, además de que suelen estar cubiertos por pequeñas escamas plateadas que les dan su brillo característico.

Se señala que al ser insectos nocturnos, suelen hacer sus nidos en espacios con muy poca iluminación y de difícil acceso para los humanos o sus depredadores, por lo cual los lugares en donde suelen esconderse son los siguientes:

Marcos de paredes

Marcos de las ventanas

Grietas en paredes y suelos

Coladeras

Clósets

Libreros

Cabeceras de cama

Debajo de muebles y sillones

Riesgos para la salud por las tijerillas

Contar con un pececillo de plata en el hogar puede representar un serio problema de plaga para las familias mexicanas, pues científicos señalan que una sola tijerilla puede colocar un promedio de hasta 100 huevecillos por cópula, lo cual puede ayudar a expandir la población del insecto.

De acuerdo con un estudio del portal Environmental Science, si bien es cierto que este insecto no suele representar ningún tipo de peligro directo para los humanos, sí atraen plagas de cucarachas, arañas, alacranes y demás seres que se alimentan de ellas.

Es por ello que contar con una plaga de tijerilla, puede representar un riesgo para la salud de las personas debido a los virus y enfermedades que pueden generar otras especies como las cucarachas, las cuales están ligadas directamente a afectaciones de salud en humanos.

Remedios para eliminar la plaga de pececillos de plata o tijerillas

Tener buena ventilación en el hogar

Evitar la humedad en zona de baño, regadera y coladeras

Sellar las grietas en suelo, pared y otras superficies de tu casa

