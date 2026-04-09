Otra vez se incendia la refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco; arde la bodega de coque

Durante la tarde de este jueves 9 de abril se registró un nuevo incendio en la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, Tabasco, lo cual provocó la activación de los protocolos de emergencia por parte de las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) para controlar la emergencia.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzaron a difundir imágenes y videos del incendio, el cual se dio a conocer que se originó en la zona de la bodega de coque.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 🔥💥 Reportan una explosión e incendio en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco pic.twitter.com/FPw44mahOv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 9, 2026

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¿Qué pasó en Dos Bocas hoy?

De acuerdo con la información oficial que ha ido dando a conocer la cuenta oficial de Pemex en redes sociales, todos los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo el incendio que se registró en la refinería de Dos Bocas.

Pese a lo aterrador de las imágenes que se han compartido hasta el momento, la paraestatal informó que no se registran personas lesionadas, sin embargo, destacaron que continúan trabajando en el control del siniestro y la evaluación de daños.

Petróleos Mexicanos informa: se registró un incendio en la bodega de Coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo.



Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 9, 2026

Es el segundo incendio en la refinería Olmeca en menos de un mes

Es importante mencionar que este es el segundo incendio que se registra en la refinería Olmeca de Dos Bocas, pues el pasado 17 de marzo se registró un siniestro similar que dejó un saldo de cinco personas sin vida en la zona.

La serie de incendios que se han registrado en la refinería han generado polémica y debate a nivel nacional, pues es importante mencionar que esta fue una de las obras “insignia” del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y por la cual se pagaron más de 20 mil millones de dólares.

Refinería de Dos Bocas tiene sobrecosto superior al 160%

En un inicio con la presentación del proyecto de la refinería de Dos Bocas, se mencionó que la obra tendría un costo total de 8 mil millones de dólares, sin embargo al cierre del pasado 2025, se registró un sobrecosto de hasta el 162% en la construcción.

Emergencia en Refinería Dos Bocas impactó en la pesca y el turismo

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