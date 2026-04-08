Un municipio de Querétaro prepara platos con queso y miel artesanal en una experiencia imperdible

Querétaro tiene un rincón que pocos conocen. Se trata de La Carbonera, un proyecto escondido en Santa Rosa Jáuregui que lleva más de una década funcionando bajo un modelo de comunidad sustentable. El lugar es gestionado por el grupo "Mujeres y Ambiente". Ellas cocinan y producen prácticamente todo lo que sirven en la mesa, desde el queso artesanal hasta la miel de sus propias colmenas.

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¿Qué actividades puedes hacer en este rincón de Santa Rosa Jáuregui?

La experiencia en este lugar va mucho más allá de sentarse a comer. El proyecto de Querétaro está diseñado para que el visitante aprenda sobre la vida en el campo y el aprovechamiento de los recursos naturales. El entorno está rodeado de montañas pequeñas y vegetación que invitan a caminar y desconectarse del ruido de la ciudad.

Entre lo que ofrece el recorrido se encuentra:



Senderismo guiado: Caminatas por tierras con pozas de agua cristalina y zonas de cultivo.

Caminatas por tierras con pozas de agua cristalina y zonas de cultivo. Talleres y charlas: Espacios dedicados a enseñar cómo replicar cultivos en casa.

Espacios dedicados a enseñar cómo replicar cultivos en casa. Granja propia: De aquí obtienen carnes frescas y vegetales sin químicos.

De aquí obtienen carnes frescas y vegetales sin químicos. Productos naturales: Fabrican jabones, shampoos y lociones con plantas de la zona.

La cocina tradicional: El fuerte de "Mujeres y Ambiente"

Lo que realmente define la visita es el sabor de la comida. En La Carbonera se prepara la comida en cocinas a la leña y al fogón. Las tortillas se hacen a mano en el momento, usando el maíz que ellas mismas siembran y cosechan.

Los quesos son elaborados ahí mismo y la miel de sus colmenas se utiliza para endulzar y dar sabor a diversas recetas. Además del comedor con esencia tradicional, hay espacios con bancos para relajarse y disfrutar del aire libre tras la comida.

¿Cómo llegar a La Carbonera y qué necesitas para entrar?

El sitio se ubica a unos 40 minutos en auto desde el centro de Querétaro. Si vienes desde la Ciudad de México, el trayecto es de casi tres horas. Al ser un proyecto comunitario y un tanto "escondido", no llegas simplemente por tu cuenta sin avisar.

Para visitar el lugar debes hacer lo siguiente:



Contacto previo: Escribir al Facebook "Mujeres y Ambiente"

Escribir al Informes: Ellas te darán las coordenadas exactas y los horarios de las actividades, que pueden variar según el día.

Ellas te darán las coordenadas exactas y los horarios de las actividades, que pueden variar según el día. Ubicación general: Se encuentra en la zona de Santa Rosa Jáuregui, código postal 76221.

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