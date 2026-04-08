Es gratis en Guadalajara: cómo ver en pantalla grande y al aire libre una de las películas más populares del año

Hacer planes en Guadalajara no tiene que salir caro esta semana. El cine al aire libre regresa con funciones gratis en varios puntos estratégicos de la zona metropolitana. Desde este miércoles y hasta el domingo, las familias pueden disfrutar de una cartelera variada sin pagar boleto. El plan ideal es llegar temprano, llevar tu mantita, unas sillas cómodas y algo de botana para disfrutar la función.

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¿Qué películas se proyectarán gratis en los parques de Guadalajara?

La cartelera de abril trae títulos para todas las edades. El plato fuerte llega el jueves con una de las películas más populares del año pasado y que dominó la última temporada de premios. Es una oportunidad para quienes se perdieron los estrenos en salas comerciales o quieren repetir la experiencia en un formato distinto.

Estos son los horarios y sedes confirmadas:



Miércoles 8: El Principito (80 aniversario) a las 7:45 PM en el Bosque Urbano Tlaquepaque.

El Principito (80 aniversario) a las 7:45 PM en el Bosque Urbano Tlaquepaque. Jueves 9: K-Pop Demon Hunters, el éxito del 2025, a las 7:45 PM en el Parque Metropolitano.

K-Pop Demon Hunters, el éxito del 2025, a las 7:45 PM en el Parque Metropolitano. Viernes 10: Playmobil, la película a las 7:45 PM en el Parque Alcalde.

Playmobil, la película a las 7:45 PM en el Parque Alcalde. Sábado 11: Operación Cacahuete 2 a las 7:30 PM en el Parque Metropolitano.

Operación Cacahuete 2 a las 7:30 PM en el Parque Metropolitano. Domingo 12: Espías en Manada a las 7:30 PM en el Parque de las Niñas y los Niños, Zapopan.

¿Qué debes tener en cuenta antes de asistir a las funciones?

Cinema Live es una iniciativa de Guadalajara que busca recuperar los espacios públicos mediante la cultura. Aunque el acceso es totalmente gratuito, el cupo depende de la capacidad visual de cada zona verde.

Es vital revisar las redes oficiales antes de salir, ya que factores externos podrían modificar los horarios o incluso la película programada de último momento.

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