Accidentes en calles de CDMX y carreteras hoy 8 de abril

La CDMX es una ciudad donde diariamente circulan miles de automóviles y debido a ello, los accidentes son más frecuentes, además muchas personas salen a carretera y también hay incidentes y para que te mantengas informado, aquí te compartimos en tiempo real qué sucede en las calles.

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Accidentes en CDMX hoy

En Paseo de la Reforma una camioneta se vio involucrada en un percance luego de que el conductor de la unidad perdiera el control. El hecho ocurrió al cruce con Eje 1 Norte donde el vehículo terminó impactándose en la estación Garibaldi-Lagunilla de la Línea 7 del Metrobús. No se reportaron lesionadas y al lugar acudieron servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En Avenida Muyuguarda y Prolongación División del Norte en la colonia Paseos del Sur en la alcaldía Xochimilco se registró un choque.

#PrecauciónVial | Choque sobre Av. Muyuguarda y Prolongación División del Norte, col. Paseos del Sur, alcaldía Xochimilco. pic.twitter.com/jb6mTS5oZc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 8, 2026

¿Qué carreteras tienen afectaciones hoy?

En la autopista Querétaro- Irapuato se registró una volcadura de un camión y servicios de emergencia atienden el siniestro.

Además, en el kilómetro 41 de la autopista Córdoba- Veracruz un tracto camión registró una falla mecánica por lo que hay cierre parcial de la circulación.

En el libramiento Noreste de Querétaro en el kilómetro 25 con dirección a San Luis Potosí se registró un accidente y hay reducción de carriles por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

Caos vial en la carretera México-Querétaro: Hay filas kilométricas por fuerte accidente