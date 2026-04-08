Fuerte choque entre autobús de pasajeros y transporte de carga en carretera Zaragoza–Monterrey

Dos personas murieron y ocho más resultaron lesionadas de gravedad, tras un fuerte choque entre un autobús de pasajeros y una unidad de transporte de carga, a la altura del kilómetro 95 de la carretera Zaragoza-Monterrey, en el municipio de Güémez.

El accidente ocurrió cuando el autobús de pasajeros de la empresa NABUS Turismo, con 45 personas a bordo, se impactó contra una unidad de transporte de carga a la orilla de la carretera que reportó una falla mecánica y no contaba con señalizaciones.

Aunque el conductor del autobús de pasajeros intentó esquivarlo no le dio tiempo de frenar a tiempo, lo que provocó que la parte de enfrente y la lateral derecha de la unidad quedaran completamente destrozadas.

#VoceríaInforma



Autoridades de auxilio y emergencia continúan atendiendo un accidente entre un autobús de pasajeros y transporte de carga registrado en la carretera Zaragoza–Monterrey, a la altura del kilómetro 95, en el municipio de Güémez.



De manera preliminar, se informa que… pic.twitter.com/KyLcAKpwjf — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El autobús provenía de Veracruz y se dirigía a Monterrey, Nuevo León, y de acuerdo con medios locales, entre las más 30 de las personas atendidas en el lugar había menores de edad.

Debido a la gravedad de sus heridas, ocho personas fueron trasladadas a hospitales cercanos para que recibieran atención médica inmediata.

Servicios de emergencia en carretera Zaragoza-Monterrey

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que servicios de emergencia ya atienden el accidente, por lo que la vialidad está paralizada hasta nuevo aviso.

Ante este fuerte accidente registrado en vacaciones de Semana Santa, las autoridades llaman a los conductores a manejar con precaución, verificar que sus unidades operan de manera correcta y contar con las herramientas necesarias para alertar a los demás automovilistas en caso de una falla mecánica.

Seis muertos y siete heridos por accidente en la Autopista del Sol, Estado de México