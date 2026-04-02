Rusia aplica primera vacuna contra el cáncer en una persona

Rusia aplicó su primera vacuna personalizada contra el cáncer llamada "Neooncovac", a un paciente de 60 años con melanoma en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología, hecho que ya fue catalogado como un avance significativo en oncología de precisión.

La vacuna fue aplicada en un hombre originario de Kursk y consiste en un tratamiento basado en ARNm junto con inmunoterapia. Es similar a la del COVID-19, pero en esta caso fue adaptada a un tumor.

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¿Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer?

La vacuna consiste en 10 dosis, las cuales se aplicarán de manera escalonada de la siguiente manera:

Tres dosis en las dos primeras semanas

Luego cada 21 días hasta completar 10 dosis

Andréi Kaprin, director Centro Nacional de Investigación Médica en Radiología (NMIts radiologii), señaló que con esta vacuna no solo se busca destruir al cáncer, sino a enseñarle a nuestro cuerpo a destruir las células que representan una emergencia.

Russia delivered its 1st personalized cancer vaccine, Neooncovac, to a melanoma patient at the National Medical Research Center for Radiology.

A 60-year-old from the Kursk region received mRNA-based treatment alongside immunotherapy.

Significant advance in precision oncology 🇷🇺💉 pic.twitter.com/fau8dOP6gh — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) April 2, 2026

¿Cómo son la vacunas personalizadas?

Como su nombre lo dice, la vacuna es personalizada, es decir que tras el análisis de los tumores de cada paciente se genera un fármaco que usa ácido ribonucleico que transfiere información genética del ADN a los ribosomas para reconocer el cáncer.