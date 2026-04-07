Es oficial en Puebla: conductores podrán recibir esta multa aún si llevan colocado su cinturón de seguridad

El reglamento de tránsito de Puebla tiene una fracción que pocos conductores conocen. La multa aplica incluso cuando el conductor porta su cinturón de seguridad, y la razón está en lo que ocurre con el resto de los pasajeros del vehículo.

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La multa de más de 1,000 pesos que puedes recibir en Puebla aún usando cinturón de seguridad

El Artículo 24, Fracción V del Tabulador de Infracciones del estado detalla con precisión la falta. No basta con que el conductor use el cinturón; la norma exige que todos los ocupantes del vehículo lo lleven puesto.

El rango de la multa en Puebla va de 10 a 12 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor actual de la UMA en 117.31 pesos, el monto mínimo es de 1,173.10 pesos y el máximo asciende a 1,407.72 pesos.

Un solo pasajero sin cinturón activa la infracción de forma automática. El responsable legal es siempre el conductor, sin importar quién va en el asiento trasero o delantero.

Una infracción poco conocida genera multas costosas para conductores en Querétaro.|Imagen Ilustrativa

¿A quién le aplica y cuándo entra en vigor?

La multa aún con cinturón de seguridad colocado aplica a cualquier vehículo particular en circulación dentro del estado. No existe excepción por distancia recorrida ni por tipo de vía.

Los agentes de tránsito de Puebla tienen facultad para detener el vehículo y levantar la infracción en el momento. Una sola revisión en retén o señalamiento puede derivar en la multa, aunque el conductor esté completamente en regla.

La recomendación es directa: antes de arrancar, verifica que cada pasajero, en todos los asientos, use el cinturón. Es la única forma de evitar una sanción que puede superar los mil pesos.