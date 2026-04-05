Regresa de Semana Santa con trabajo en el sector salud; CENSIA lanza vacante en CDMX con sueldo de 46 mil pesos

La Secretaría de Salud (SSa) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una vacante de trabajo dirigida a profesionales del sector médico y de salud pública interesados en integrarse al servicio público.

Se trata de un puesto estratégico enfocado en la coordinación de políticas de vacunación a nivel nacional desde la Ciudad de México (CDMX), el cual cuenta con un salario de 46 mil pesos mensuales.

La oportunidad está dirigida a perfiles con experiencia técnica y capacidad de gestión, en un área clave para la salud pública del país como lo es la vacunación infantil.

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Funciones de la vacante en CENSIA

El puesto disponible es la Subdirección Técnica de la Salud de la Infancia, adscrita al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), con sede en la Ciudad de México y disponibilidad para realizar viajes ocasionales.

La plaza contempla una percepción mensual bruta de 46 mil 39 pesos; tiene como objetivo central coordinar, diseñar y supervisar el desarrollo del programa de vacunación universal en el país, una de las estrategias clave en la política de salud pública.

Requisitos para aplicar al trabajo en la Secretaría de Salud

Para postularse, las y los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:



Contar con licenciatura o posgrado en áreas como Medicina, Salud Pública o Administración en Salud (con título)

(con título) Tener al menos tres años de experiencia en campos como Epidemiología, salud infantil o del adolescente

en campos como Epidemiología, salud infantil o del adolescente Demostrar habilidades en liderazgo y visión estratégica, que serán evaluadas en partes iguales durante el proceso

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¿Cómo registrarse en TrabajaEn?

El proceso de selección se realiza a través del portal oficial TrabajaEn, donde las personas interesadas deben registrarse antes del 15 de abril de 2026, es decir, aún tienes tiempo incluso después de volver de las vacaciones de Semana Santa.

Las etapas del proceso son las siguientes:



Registro y revisión curricular : del 1 al 15 de abril

: del 1 al 15 de abril Evaluaciones y examen de conocimientos : a partir del 20 de abril

: a partir del 20 de abril Entrevistas con el Comité de Selección : desde el 4 de mayo

: desde el 4 de mayo Resultados finales: previstos para finales de mayo o inicios de junio

Es importante considerar que las fechas pueden modificarse dependiendo del número de aspirantes.

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Documentos necesarios para aplicar a la vacante

Para completar el registro, se requiere presentar documentación básica que respalde la información proporcionada:



Folio de registro generado en TrabajaEn

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento y CURP

Título o cédula profesional

Comprobantes de experiencia laboral (cartas, recibos o constancias del IMSS o ISSSTE)

Esta vacante forma parte del Servicio Profesional de Carrera, por lo que el proceso es competitivo y transparente. Las autoridades recomiendan a las personas interesadas completar su registro con anticipación para evitar contratiempos en la plataforma.



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