Jalisco prepara multas para todos los conductores que no respeten los semáforos en rojo

En el estado de Jalisco, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte busca reforzar la seguridad en las calles y reducir conductas de riesgo entre conductores. Por ese motivo, establece sanciones claras para quienes ignoran las señales viales, incluidos los semáforos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es la multa por pasarse un semáforo en rojo en Jalisco?

El Artículo 362 de la legislación vigente establece sanciones a las personas conductoras, propietarias de vehículos o incluso a operadores del transporte público que incumplan ciertas normas viales.

Entre las infracciones contempladas se encuentra no respetar la luz roja del semáforo (alto), así como ignorar la indicación de alto por parte de un policía vial o no obedecer la vuelta con flecha del semáforo.

La sanción económica para estas faltas en Jalisco va de diez a quince veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto implica que el monto de la multa puede variar dependiendo del valor vigente de esta unidad, pero se mantiene dentro de ese rango establecido por la ley.

En 2026, el valor de la UMA es $117.31. Si se multiplica esa cantidad por el número de UMAs previsto en la Ley, los infractores que pasen el semáforo en rojo podrían tener que pagar entre $1,173.10 y $1,759.65.

¿Por qué es importante respetar los semáforos?

El cumplimiento de las señales de tránsito, como los semáforos, es fundamental para garantizar la seguridad vial. Ignorar una luz roja no solo representa una falta administrativa, sino que también incrementa el riesgo de accidentes.

La legislación en Jalisco refuerza este punto al establecer sanciones económicas claras, con el objetivo de disuadir conductas imprudentes y promover una circulación más segura.

En este contexto, las autoridades buscan generar mayor conciencia entre los conductores, recordando que respetar las normas no solo evita multas, sino que también protege la integridad de todas las personas en la vía pública.