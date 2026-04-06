Es oficial en Edomex: condenarán con hasta 25 años de prisión a quienes cometan este delito frecuente con los residuos

Una reforma al Código Penal de Edomex pone en la mira a quienes maltratan el entorno natural. El blanco principal son las conductas relacionadas con residuos y materiales contaminantes, y las consecuencias legales ahora son muy distintas.

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La condena que Edomex reserva para quienes tiran residuos ilegalmente

Hasta 25 años de prisión enfrentará quien abandone residuos de forma indebida o disponga de materiales contaminantes sin seguir la normativa. El Congreso mexiquense lo aprobó con votos de Morena, PVEM y PAN.

El abandono irregular de residuos deja de ser una falta menor para convertirse en un delito de alto impacto. La reforma actualiza conductas vinculadas al deterioro de ecosistemas que antes quedaban impunes.

Cualquier ciudadano podrá presentar una denuncia ante la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La ley abre ese canal para reforzar la vigilancia en toda la entidad.

Entidades como Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Nuevo León y Estado de México (Edomex) ya aplican sanciones similares.|Adriana Juárez/adn40

¿Qué conductas con residuos se castigan ahora en Edomex?

La legislación sanciona la descarga de lixiviados, microplásticos y sustancias químicas peligrosas en suelos, subsuelos y cuerpos de agua. El daño comprobado a la salud pública o a los ecosistemas agrava la pena.

También se castiga a quienes transporten, almacenen o comercialicen residuos o productos forestales sin autorización de la autoridad competente. Las multas pueden superar los 175 mil pesos.

Los servidores públicos que autoricen o faciliten estas conductas en Áreas Naturales Protegidas serán destituidos e inhabilitados, además de enfrentar proceso penal.

Contaminación del agua, suelo y aire: también hay castigo

Incendios forestales intencionales y descargas de microplásticos o sustancias químicas en cuerpos de agua o acuíferos son conductas expresamente sancionadas por esta reforma. El daño a la salud pública agrava la pena.

Quien emita contaminantes a la atmósfera sin aplicar medidas de control o realice obras sin autorización de impacto ambiental enfrentará consecuencias penales. La ley también alcanza a financiadores e instigadores intelectuales de estos delitos.