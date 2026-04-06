Cambia la Ley de Salud en Jalisco: aprueban reformas a cuatro artículos importantes

La Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones en Jalisco aprobó reformas a la Ley de Salud estatal. El dictamen busca armonizar la normativa local con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares este 2026.

Mónica Paola Magaña Mendoza, diputada presidenta de la comisión, confirmó la modificación de los artículos 217, 303, 326 y 365. Esta actualización garantiza certeza jurídica en procesos civiles y administrativos, eliminando lagunas legales que retrasaban trámites médicos y legales en la entidad.

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¿Cuáles son los cambios en la Ley de Salud de Jalisco para 2026?

Artículo 217 : Resolución de controversias médicas gratuita, pública y sujeta al arbitraje del Código de Procedimientos Civiles.

Resolución de controversias médicas gratuita, pública y sujeta al arbitraje del Código de Procedimientos Civiles. Artículo 303 : Procedimiento de revocación sanitaria mediante citatorio personal, audiencias de ley y notificaciones en el Periódico Oficial.

: Procedimiento de mediante citatorio personal, audiencias de ley y notificaciones en el Periódico Oficial. Artículo 326 : Procesos administrativos regidos por los principios de legalidad, eficacia y supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles.

: Procesos administrativos regidos por los principios de legalidad, eficacia y supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles. Artículo 365: Aplicación supletoria obligatoria del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en todo recurso de revisión.

¿Cómo funcionan los nuevos servicios de cuidados paliativos en Jalisco?

La reforma al artículo 73 de la Ley de Salud de Jalisco establece que los cuidados paliativos dejan de ser opcionales para convertirse en una prestación esencial. La Comisión de Higiene y Salud Pública determinó que el control del dolor y la calidad de vida son derechos irrenunciables.

Por esa razón, la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones de Jalisco dispone :

Integrar obligatoriamente a personal especializado en anestesiología para el manejo del dolor.

obligatoriamente a personal especializado en anestesiología para el manejo del dolor. Incorporar especialistas en nutriología para el soporte alimenticio del paciente.

especialistas en nutriología para el soporte alimenticio del paciente. Garantizar atención integral con profesionales, técnicos y auxiliares según cada caso.

¿Qué requisitos deben cumplir los hospitales según Ley de Salud de Jalisco?

Las instituciones de salud deben ajustar sus protocolos operativos. La Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones de Jalisco vigilará que la transición se realice durante el ejercicio fiscal 2026.

Pasos obligatorios para la implementación:

Actualizar reglamentos internos conforme a los artículos 217, 303, 326 y 365. Habilitar áreas de cuidados paliativos con el personal multidisciplinario requerido. Fecha: Aplicación inmediata tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.