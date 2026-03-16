Ni Jalisco ni Puebla: los estados de México donde el aborto sigue estando prohibido

El acceso al aborto legal forma parte de los servicios de salud reproductiva reconocidos en México y está respaldado por derechos como la salud, la autonomía reproductiva, la integridad física y la no discriminación. A pesar de los avances legislativos registrados en distintos estados del país, el reconocimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) aún presenta diferencias regionales, y en algunas entidades la despenalización no se ha consolidado completamente.

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Qué significa la Interrupción Legal del Embarazo en México

La Interrupción Legal del Embarazo, conocida como ILE, se refiere al procedimiento mediante el cual una mujer puede decidir terminar un embarazo dentro de un periodo específico. De acuerdo con el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro emitido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, este procedimiento puede realizarse hasta las 12 semanas completas de gestación cuando se solicita de forma voluntaria.

El reconocimiento de este derecho ha sido resultado de décadas de debate público, movilización social y reformas legales impulsadas en diferentes entidades. La Ciudad de México marcó un punto de inflexión en 2007 al convertirse en la primera entidad en eliminar sanciones penales para quienes interrumpen un embarazo dentro del plazo establecido.

Desde entonces, otros estados han modificado sus códigos penales para permitir el acceso al aborto voluntario dentro del mismo límite de semanas.

Los estados de México donde el aborto aún no está plenamente despenalizado

A pesar de las reformas aprobadas en los últimos años, todavía existen entidades donde la legislación local no ha sido modificada completamente o el proceso legal continúa en discusión.

Con base en la información disponible a inicios de 2025, los estados donde el aborto aún no estaba plenamente despenalizado son:



Guanajuato

Durango

Nuevo León

Morelos

Sonora

Además, en otras entidades el proceso legislativo o judicial sigue en desarrollo:



Chihuahua

Tabasco

Campeche

Yucatán

Aunque la Suprema Corte de Justicia estableció que criminalizar el aborto es inconstitucional, cada estado debe realizar cambios en su legislación para garantizar el acceso efectivo a este servicio de salud de forma legal y segura.

Los estados que ya despenalizaron el aborto en los últimos años

El mapa legal del aborto en México comenzó a cambiar con mayor rapidez a partir de 2019. En ese año, Oaxaca aprobó una reforma que permitió la interrupción voluntaria del embarazo.

En los años siguientes se sumaron varias entidades:

2021: Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima

2022: Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo

2024: Puebla, Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México

2025: Nayarit, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Tabasco iniciaron o aprobaron reformas relacionadas con el tema

Estas modificaciones ampliaron el número de estados donde el aborto dejó de ser considerado delito durante las primeras semanas del embarazo.

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