Derrame en el Golfo de México: Retiran 700 toneladas de hidrocarburos, pero pescadores siguen en crisis

El Gobierno de México aseguró que el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México se encuentra bajo control y que, tras semanas de trabajo intensivo, ya se reportan playas limpias en distintos puntos del litoral

Sin embargo, pescadores y comerciantes advierten que la crisis económica persiste en las comunidades afectadas, especialmente a las puertas de la Semana Santa.

📄 #ComunicadoConjunto | Grupo Interinstitucional garantiza el control de la contaminación por hidrocarburos en Golfo de México; reporta playas limpias en litoral.



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Gobierno reporta playas limpias tras derrame en el Golfo de México

De acuerdo con el Grupo Interinstitucional —integrado por dependencias como Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Profepa y Pemex—, se desplegó un operativo de gran escala para contener la contaminación, con más de tres mil elementos, 46 embarcaciones, aeronaves, drones y barreras de contención.

Las autoridades informaron que:



Se han recolectado más de 700 toneladas de hidrocarburos en costas

en costas Otras 40 toneladas fueron contenidas en altamar

Se atendieron 39 playas a lo largo de más de 480 kilómetros

a lo largo de más de 480 kilómetros Las labores incluyeron manglares y esteros en Veracruz y Tamaulipas

Gobierno de México sostiene que no hay evidencia de daños ambientales

Además, se mantienen investigaciones en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, para identificar el origen del hidrocarburo. Entre las posibles fuentes se encuentran un buque frente a Coatzacoalcos y emanaciones naturales conocidas como “chapopoteras”.

El Gobierno Federal sostiene que no hay evidencia de daños ambientales severos ni riesgos sanitarios por consumo de productos del mar, al tiempo que reiteró su compromiso de mantener vigilancia ante posibles nuevos recales.

Continúa el derrame de petróleo en playas, solo se ha hecho limpieza en zona turística

Pescadores de Veracruz denuncian crisis económica tras derrame

Pese al balance oficial, en los mercados y comunidades pesqueras la situación es distinta. En el puerto de Veracruz, comerciantes reportan una caída drástica en ventas justo en una de las temporadas más importantes del año.

A la par del desplome en la demanda, pescadores enfrentan restricciones para salir a trabajar, algunos relatan —en medios locales y en agencias— que la presencia de hidrocarburos ha obligado a detener las actividades para evitar daños en redes y embarcaciones.

Semana Santa sin repunte

La crisis llega en un momento crítico. Tradicionalmente, la Semana Santa representa un repunte en la venta de pescados y mariscos debido a la llamada “corrida de Cuaresma”, un fenómeno natural de abundancia.

Rocío Nahle minimiza derrame de petróleo en Veracruz; mueren decenas de delfines y tortugas El derrame de petróleo en playas de Veracruz deja fauna muerta y afecta a pescadores; pobladores denuncian abandono, falta de respuesta oficial y daños persistentes. 19 marzo, 2026

Este año, pescadores anticipan un escenario adverso. “No va haber celebración ni nada… vamos a estar prácticamente sin nada”, lamentó González Pérez.

Aunque Pemex informó la contratación temporal de 300 pobladores para labores de limpieza, los testimonios reflejan que el impacto económico sigue siendo profundo.

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