Pasos para sacar una cita de verificación vehicular en Querétaro este 2026

Desde el inicio de abril de este 2026 las y los propietarios de autos con terminación de placa 3 y 4 y que cuenten engomado rojo, deberán realizar la verificación obligatoria en el estado Querétaro para poder continuar circulando sin restricciones ante las autoridades de movilidad locales.

El calendario de verificación vehicular señala que todo el mes de abril será el periodo de tiempo límite para poder realizar el trámite, por lo cual a continuación en adn Noticias te daremos a conocer los pasos para poder tramitar tu cita, así como el precio que tiene el proceso este 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde sacar mi cita para la verificación vehicular en Querétaro?

De acuerdo con las autoridades del estado de Querétaro, el trámite de la cita de verificación vehicular se puede hacer en línea a través de la plataforma de VerifiQro, la cual está disponible para todas y todos los habitantes de la entidad de nuestro país.

Para poder sacar tu cita te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial del gobierno local, en el cual deberás seleccionar el apartado de “registrar cita”, escribir el texto de la imagen que aparece en la plataforma, así como consultar los requisitos para poder continuar con el proceso.

Es importante mencionar que para poder realizar el trámite se deben presentar documentos oficiales como la tarjeta de circulación vigente y en original, así como el certificado de verificación del proceso anterior.

Precio de la verificación vehicular en Querétaro 2026

De acuerdo con las autoridades del estado de Querétaro, cada uno de los hologramas de verificación que otorgan cuenta con un precio diferente, por lo cual el costo puede variar dependiendo el automóvil, modelo y año.

La lista de precios presentada por las autoridades de Querétaro es la siguiente:

Holograma 00: mil 697 pesos

Holograma 0: 735 pesos

Holograma 1: 431 pesos

Holograma 2: 431 pesos

Holograma 2 para autos de carga: 185 pesos

Rechazo: 125 pesos

Madres buscadoras han encontrado más de 20 cuerpos en Guanajuato

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.