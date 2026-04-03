Procesión del Silencio en Guadalajara, Jalisco provoca cortes a la circulación

Durante la Semana Santa se llevan a cabo diversas actividades entre las que destacan la Procesión del Silencio que se realiza este 3 de abril y simboliza el acompañamiento a la Virgen María en su dolor por la muerte de Jesucristo y en Guadalajara en el estado de Jalisco habrá cortes a la circulación para que tomes previsiones.

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¿A qué hora es y qué calles estarán cerradas en Guadalajara, Jalisco?

Este evento se llevará a cabo a las 19:00 horas y contará con diversos puntos de reunión y salida en los templos más emblemáticos de la zona centro de Guadalajara. Las calles por donde pasará la Procesión del Silencio son:

Nuestra Señora del Sagrario: Av. Alcalde 925, Alcalde Barranquitas, 44280.

Santuario de Guadalupe: Av. Alcalde 527, Centro, 44280.

Santuario San José de Gracia: Av. Alcalde 294, Centro, 44280.

Nuestra Señora del Pilar: Calle Francisco I. Madero 508, Zona Centro, 44100.

El recorrido oficial será el siguiente:

Plaza de Santa María, Doctor Ramón y Cajal, plaza de Bejanque, La Carrera, plaza de Santo Domingo, calle Mayor, plaza del Jardinillo, plaza Mayor, Doctor Benito Hernando, plazuela del Marqués de Villamejor y Doctor Ramón y Cajal, finalizando en Plaza de Santa María.

Recomendaciones para ir a la Procesión del Silencio

Para asistir a la Procesión del Silencio se recomienda llegar al menos una hora antes, mantenerse bien hidratado, usar ropa cómoda y abrigo ligero para la noche. Además, es fundamental mantener silencio absoluto y evitar el flash de las cámaras.

¿Qué es la Procesión del Silencio?

Es una de las manifestaciones mas solemnes de la religión católica y se realiza el Viernes Santo, se trata de un acto de profunda oración, penitencia y contemplación en la que los fieles recorren las calles en silencio con imágenes de Cristo y la Virgen María y la intención es recordar el dolor por la muerte de Jesús y expresar el luto de la Iglesia ante el sacrificio redentor de Cristo.

En el contexto de la Semana Santa, este día es para contemplar la crucifixión de Jesús donde el elemento principal es el silencio para simbolizar el luto e invita a los fieles a meditar sobre el misterio de la redención y el sufrimiento humano.

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