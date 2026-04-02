Regresa de Semana Santa con empleo: SEP lanza oferta de trabajo en puestos directivos y sueldos competitivos

Si al regresar de las vacaciones de Semana Santa quieres arrancar con trabajo nuevo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la Convocatoria 15/2026 para integrarse al Servicio Profesional de Carrera, con dos vacantes o plazas directivas en la Ciudad de México (CDMX) y sueldos que superan los 73 mil pesos mensuales.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta convocatoria representa una oportunidad para profesionistas con experiencia en administración pública, educación y áreas afines.

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¿Qué puestos ofrece la SEP y cuánto pagan?

La convocatoria contempla dos vacantes de nivel directivo, ambas con la misma percepción mensual bruta:



Dirección de Planeación de Proyectos Estratégicos y Seguimiento a Trámites y Servicios

Sueldo: 73 mil 901 pesos Área: Coordinación General de Enlace Educativo Funciones:



Supervisar trámites educativos en los estados Coordinar proyectos estratégicos Gestionar recursos institucionales

Dirección de Registros Escolares, Operación y Evaluación

Sueldo: 73 mil 901 pesos Área: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Funciones:



Validación de certificados y títulos Supervisión de becas Control del RVOE y sistemas escolares electrónicos

Ambas posiciones tienen sede en la Ciudad de México y solo hay una plaza disponible por puesto, por lo que la competencia será alta.

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Requisitos para trabajar en la SEP durante abril 2026

Para participar en esta convocatoria es indispensable cumplir con un perfil específico:



Escolaridad

Licenciatura concluida (título o cédula obligatorios)

Áreas aceptadas

Ciencias Sociales y Administrativas Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología

Experiencia

Mínimo siete años en: Administración pública, Derecho, Planeación educativa, Estadística o Sistemas (según el puesto)

Habilidades

Liderazgo y negociación Conocimiento de la Administración Pública Federal Disponibilidad para viajar



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Fechas clave de la convocatoria SEP 2026

Si quieres aprovechar el regreso de vacaciones para cambiar de empleo, estos son los plazos que no puedes dejar pasar:



Publicación: 25 de marzo de 2026

Registro en línea: del 25 de marzo al 8 de abril de 2026

Exámenes y evaluaciones: a partir del 13 de abril

Entrevistas: desde el 20 de abril

Resultados: desde o a partir del 20 de abril

Es importante mencionar que el registro se realiza únicamente en el portal TrabajaEn; además, las evaluaciones presenciales serán en la Ciudad de México y tras iniciar el proceso, debes revisar constantemente tu cuenta para notificaciones.

Requisitos para aplicar a trabajos mediante la plataforma TrabajaEn

Antes de postularte, considera que debes:



Ser mexicano o contar con estancia legal

No tener antecedentes por delitos dolosos

por delitos dolosos No estar inhabilitado en el servicio público

No ser deudor alimentario moroso

moroso Obtener al menos 80 puntos en evaluaciones

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